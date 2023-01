Apple hat soeben das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sowie einen neuen Mac mini vorgestellt. Herzstück der neuen Macs sind der M2 Pro bzw. der M2 Max. An dieser Stelle möchten wir noch einmal näher auf die Verbesserungen der neuen Chips eingehen.

Im Juni letzten Jahres kündigte Apple das MacBook Air und 13 Zoll MacBook Pro mit M2 Chip an. Es war nur eine Frage der Zeit, bis erste Macs mit M2 Pro und M2 Max vorgestellt werden. Am heutigen Tag ist es soweit und Apple hat ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sowie einen neuen Mac mini präsentiert.

Beim neuen Mac entscheiden Anwender zwischen dem M2 und M2 Pro, während bei den neuen MacBook Pro der M2 Pro sowie M2 Max zur Auswahl stehen. In der begleitenden Meldung heißt es seitens Apple:

M2 Pro: Performance der nächsten Generation für Pro Workflows

Der M2 Pro ist mit 5 Nanometer Prozesstechnologie der zweiten Generation gefertigt und besteht aus 40 Milliarden Transistoren – fast 20 Prozent mehr als beim M1 Pro und doppelt so viele wie beim M2. Er bietet Speicher­bandbreite von 200 GB/s für den gemeinsamen Arbeitsspeicher – doppelt so viel wie beim M2 – und bis zu 32 GB schnellen gemeinsamen Arbeits­speicher mit niedriger Latenz. Die 10- oder 12‑Core CPU der nächsten Generation besteht aus bis zu acht Hochleistungs-Kernen und vier Hocheffizienz-Kernen. Dadurch liefert die CPU bei Aufgaben mit mehreren Threads eine bis zu 20 Prozent schnellere Performance als die 10‑Core CPU im M1 Pro. Apps wie Adobe Photoshop schaffen anspruchsvolle Workloads schneller als je zuvor und Kompilieren in Xcode ist bis zu 2,5-mal schneller als beim schnellsten MacBook Pro mit Intel Prozessor.

Die GPU im M2 Pro kann mit bis zu 19 Kernen konfiguriert werden – drei mehr als bei der GPU im M1 Pro – und hat einen größeren L2 Cache. Die Grafikgeschwindigkeiten sind bis zu 30 Prozent schneller als beim M1 Pro, was für eine deutlich gesteigerte Performance bei der Bildverarbeitung sorgt und Gaming auf Konsolenniveau ermöglicht.

M2 Max: Der weltweit leistungsstärkste und effizienteste Chip in einem Pro Laptop

Mit 67 Milliarden Transistoren – 10 Milliarden mehr als beim M1 Max und mehr als 3-mal so viele wie beim M2 – definiert der M2 Max die Performance und die Möglichkeiten der Apple Chips völlig neu. Seine Speicher­bandbreite von 400 GB/s für den gemeinsamen Arbeitsspeicher ist doppelt so groß wie beim M2 Pro, 4-mal so groß wie beim M2, und unterstützt bis zu 96 GB schnellen gemeinsamen Arbeitsspeicher. Damit öffnen sich riesige Dateien sofort und das gleichzeitige Arbeiten in mehreren Pro Apps geht unglaublich schnell und flüssig.

Der M2 Max bietet die gleiche 12-Core CPU der nächsten Generation wie der M2 Pro. Die GPU hat mit bis zu 38 Kernen sogar noch mehr Power und kommt mit einem größeren L2 Cache. Die Grafikgeschwindigkeiten sind bis zu 30 Prozent schneller als beim M1 Max. Zusammen mit 96 GB Arbeitsspeicher schafft das neue MacBook Pro mit M2 Max grafikintensive Projekte, die Konkurrenzsysteme nicht mal öffnen können.2 Von der Power für visuelle Effekte bis zum Trainieren von Modellen für maschinelles Lernen und dem Stitching von Gigapixel­bildern – das MacBook Pro mit M2 Max ist unglaublich leistungsstark, egal ob es am Strom angeschlossen ist oder im Batteriebetrieb läuft. Der M2 Max ist der weltweit leistungsstärkste und effizienteste Chip in einem Pro Laptop.