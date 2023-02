Apple TV+ hat vier Annie Awards für den Apple Original Film „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ (im Deutschen setzt Apple auf den Titel „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“. Unter anderem erhielt der Film die Auszeichnung für „Beste Spezialproduktion“.

Apple TV+ erhält vier Annie Awards für „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“

Erste gestern hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass der Apple Original Film „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle einen NAACP Image Award gewonnen hat, nun können sich die Verantwortlichen über die nächsten Awards freuen.

Der für den Oscar nominierte und BAFTA Award Gewinner „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ erhielt bei den 50. jährlichen Annie Awards vier Auszeichnungen, darunter die „Beste Spezialproduktion“, die „Beste Charakteranimation“, die „Beste Regie“ und das „Beste Editorial.

Der Animationsfilm erzählt eine Geschichte über Freundlichkeit, Freundschaft, Mut und Hoffnung für Zuschauer jeden Alters in einem herzerwärmenden, klassischen Animationsfilm, der auf Charlie Mackesys Buch „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ basiert. Die ergreifende und herzliche Reise folgt der unwahrscheinlichen Freundschaft eines Jungen, eines Maulwurfs, eines Fuchses und eines Pferdes, die gemeinsam auf der Suche des Jungen nach einem Zuhause reisen.

Im Jahr 2021 konnte Apple fünf Annie Awards für „Wolfwalkers“ gewinnen, im vergangenen Jahr erhielt Apples Video-Streaming-Dienst verschiedene Nominierungen.