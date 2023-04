Apples Vorstellung von watchOS 10 auf der WWDC in diesem Sommer könnte ein umfangreiches Update des Betriebssystems enthüllen. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass die nächste große Version von watchOS signifikante Änderungen aufweisen wird, einschließlich einer umfangreichen Aktualisierung der Benutzeroberfläche.

„Bemerkenswerte Änderungen“ an der Benutzeroberfläche

Das Design von watchOS hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Die letzten Versionen haben iterative Verbesserungen von Funktionen wie Aktivitätsnachverfolgung und eine Handvoll neuer Zifferblätter eingeführt. Einen Neuanstrich, wie es andere Betriebssysteme von Apple erfahren haben, gab es für die Apple Watch nicht.

Gurman ist der Ansicht, dass es dieses Jahr anders laufen wird, was für die Nutzer der Apple Watch eine spannende Aussicht ist. Das größere Software-Update wird im Gegensatz zu einem relativ zurückhaltenden Jahr in Bezug auf die Hardware stehen. Gurman schreibt in seinem „Power On“ Newsletter:

„Ich glaube, dass das neue watchOS ein ziemlich umfangreiches Upgrade sein wird – mit bemerkenswerten Änderungen an der Benutzeroberfläche – im Gegensatz zu iOS 17. Es ist wichtig, dass watchOS ein großes Jahr hat, da die Hardware-Updates der Apple Watch alles andere als groß sein werden.“

Ein bedeutenderes Update der Apple Watch-Hardware wird für das nächste Jahr erwartet. Die bisherigen Gerüchte über die Hardware-Updates im Jahr 2024 beziehen sich unter anderem auf die Einführung eines micro-LED-Displays und ein größeres 2,1 Zoll Display für die Apple Watch Ultra.

Es wird erwartet, dass Apple watchOS 10 auf der WWDC, die vom 5. bis 9. Juni stattfindet, vorstellen wird. Auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz wird das Unternehmen voraussichtlich auch iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 und tvOS 17 vorstellen. Gurman erwartet zudem, dass Apples lange erwartetes AR/VR-Headset und sein xrOS-Betriebssystem auf der WWDC enthüllt werden.