Die Gerüchte der vergangenen Wochen deuten daraufhin, dass Apple allen vier iPhone 15 Modellen einen USB-C Anschluss verpassen wird. Zu Beginn des Entwicklungsprozess zog Apple jedoch in Erwägung, die 2023er iPhone-Modelle mit Lightning auszurüsten. Anfang letzten Jahres hat man diese Ideen jedoch augenscheinlich verworfen.

Leaker Unknownz21 berichtet über Twitter davon, dass Apple bei ersten iPhone 15 Prototypen auf einen Lightning-Anschluss gesetzt hat. Diese Idee wurde jedoch zugunsten eines USB-C Anschlusses verworfen. In dem Tweet heißt es, dass Apple bis Januar 2022 iPhone 15 Modelle mit Lightning testete. Alle Design-Entwürfe ab März 2022 sollen über einen USB-C Anschluss verfügt haben.

Apples Übergang zu USB-C auf dem iPhone wird bereits seit einiger Zeit kolportiert. In diesem Jahr wird es vermutlich soweit sein und Apple wird bei allen neuen iPhone-Modellen auf USB-setzen. Ganz freiwillig kommt diese Entscheidung jedoch nicht. Im Oktober 2022 hatte das EU-Parlament den Weg für USB-C bei Smartphones und weiteren mobilen Geräten freigemacht. So soll zukünftig ein einziges Ladegeräte für Smartphones und Tablets dienen. Umwelt- und Verbraucherfreundlichkeit stehen dabei im Fokus. Stichtag für die Umsetzung ist der 28.12.2024. Frühzeitig war abzusehen, dass USB-C in der EU zur Pflicht wird und so hat sich Apple dazu entschieden, die Entwicklung zu forcieren und bereits dieses Jahr umzusetzen.

Some details about USB-C on the iPhone 15:

It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning.

There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped.

