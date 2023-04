Apple hat die Einführung von „Tap to Pay“ auf dem iPhone in Taiwan angekündigt. Damit können unabhängige Verkäufer, kleine Händler und große Einzelhändler das iPhone nun auch in Taiwan als Zahlungsterminal nutzen.

„Tap to Pay“ jetzt auch in Taiwan verfügbar

Im Februar 2022 kündigte Apple eine neue „Tap to Pay “-Funktion für das iPhone an, die es kompatiblen iPhones ermöglicht, kontaktlose Zahlungen ohne zusätzliche Hardware zu akzeptieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, muss ein Kunde nur sein NFC-iPhone oder seine Bankkarte auf die Oberseite des iPhone des Empfängers tippen, um eine kontaktlose Transaktion auszuführen. Mit dieser neuen System-Funktion können Bezahldienstleister wie PayPal oder Square ihre Apps so vorbereiten, dass Zahlungen über das iPhone entgegengenommen werden können.

Die Funktion verwandelt das iPhone zu einem vollwertigen Kartenleser, was insbesondere für kleine Cafés, Marktverkäufer oder sogar auch für Straßenkünstler von großem Vorteil sein kann. Bisher mussten Händler, die kontaktlose Zahlungen mit einem iPhone akzeptieren, auf zusätzliche Hardware wie den Square Reader zurückgreifen, den es in verschiedenen Modellen gibt, die kabellos funktionieren oder an den Lightning-Anschluss eines iPhone angeschlossen werden.

Während wir noch auf den großen Start der „Tap to Pay“-Funktion warten, ist sie in den USA bereits verfügbar. Doch nun hat Apple die Funktion laut MacRumors auch in Taiwan eingeführt. Es bleibt spannend zu beobachten, wie schnell Apple weitere Märkte für „Tap to Pay“ erschließen wird und wann die Funktion in Deutschland startet.

„Tap to Pay“ erfordert ein iPhone XS oder neuere Modelle und funktioniert für Kunden wie jede normale Apple Pay-Transaktion. Verkäufer müssen nur die App öffnen, den Verkauf registrieren und dem Käufer ihr iPhone zeigen, der dann eine entsprechende kontaktlose Zahlungsmethode verwenden kann.