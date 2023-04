Rund sechs Wochen trennen uns noch von der diesjährigen Apple Worldwide Developers Conference und der Ankündigung von iOS 17. Im Vorfeld tauchen schon erste zarte Gerüchte auf, wohin die Reise gehen wird. Unter anderem heißt es, dass Apple die am häufigsten nachgefragten Funktionen implementiert. Dabei sollen unter anderem Apple Wallet und „Wo ist?“ Verbesserungen erfahren.

iOS 17: Verbesserungen die Apple Wallet und „Wo ist?“ geplant

Vor wenigen Tagen war Mark Gurman zu Gast beim The Macrumors Show Podcast. In diesem gab der Apple Insider zu verstehen, dass er iOS 17 mit iOS 15 vergleicht. Auch bei dem Update vor zwei Jahren fokussierte sich Apple auf Updates für seine hauseigenen Apps, anstatt größere Änderungen oder revolutionäre Funktionen zu implementieren.

Zusätzlich zu den Änderungen an der Apple Wallet-App betonte Gurman, dass es Verbesserungen an „Wo ist?“ geben wird, da Apple die Standort- und „Wo ist?“-Funktionen stärker vorantreiben möchte. Gurman fügte hinzu, dass er in Kürze weitere Informationen über „iOS 17“ veröffentlichen wird. In der Tat sind die Informationen bzw. die neuen Erkenntnisse zu Apple Wallet und „Wo ist?“ aktuell recht dürftig. Von daher wären weitergehende Informationen zu diesen beiden Apps bzw. grundsätzlich zu iOS 17 wünschenswert.

Im Rahmen des oben genannten Podcasts gab Gurman auch zu verstehen, dass es Apples Pläne nur vorsehen, Sideloading in der EU anzubieten. Hintergrund hierfür ist der Digital Markets Act. Ein neuer Mac Pro sowie ein Upgrade für den Mac Studio sollen noch ein wenig auf sich warten lassen.