CarPlay hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Apples Fahrzeugintegration ist jetzt in mehr als 800 Fahrzeugmodellen verfügbar, die in den USA verkauft werden. Dies geht aus einem kürzlich aktualisierten Bereich auf der zugehörigen Apple-Webseite hervor. Bis letzte Woche hieß es auf der Seite, dass die Software-Plattform in mehr als 600 Fahrzeugmodellen verfügbar sei. Im Rahmen der Aktualisierung fügte Apple der Liste zahlreiche Fahrzeugmodelle der Jahrgänge 2023 und 2024 hinzu.

CarPlay ist bei Autokäufern sehr beliebt

Die Beliebtheit von CarPlay zeigt sich darin, dass Apple im Jahr 2021 auf der WWDC (Worldwide Developers Conference) bekannt gab, dass 79 % der US-Autokäufer nur ein Fahrzeug in Betracht ziehen würden, das mit CarPlay funktioniert. Darüber hinaus gab Apple an, dass CarPlay in 98 % der in den USA verkauften Fahrzeuge verfügbar ist, was die breite Akzeptanz unterstreicht.

General Motors (GM) hat jedoch vor kurzem Pläne bekannt gegeben, CarPlay in zukünftigen Elektrofahrzeugen zugunsten seiner eigenen, in Zusammenarbeit mit Google entwickelten Softwareplattform auslaufen zu lassen. Diese Entscheidung hat angesichts der großen Beliebtheit von CarPlay zu Gegenreaktionen bei einigen Kunden geführt.

GM arbeitet angeblich bereits seit 2019 mit Google zusammen, um die Software zu entwickeln, die in zukünftigen Elektroautos zum Einsatz kommen wird. Zum Start wird die Software acht Jahre lang ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Google Maps und Google Assistant bieten. Künftige Versionen der Software sollen spezielle Apps wie Spotify und Audible beinhalten.

Die nächste Generation von CarPlay

Apple ist jedoch nicht untätig geblieben und plant die Einführung der nächsten Generation von CarPlay noch in diesem Jahr. Auf der WWDC 2022 gab das Unternehmen eine Vorschau auf die nächste Generation von CarPlay. Das System soll in Zukunft stärker in die Hardware eines Fahrzeugs integriert werden. Durch die verbesserte Integration werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit der Verarbeitung von Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr nahtlos auf die Instrumentenanzeige. Zu den Neuerungen gehört auch die Unterstützung für größere und zusätzliche Bildschirme.

Apple gab an, dass die ersten Fahrzeuge, die das neue CarPlay-Erlebnis unterstützen, Ende 2023 angekündigt werden. Zu den engagierten Autoherstellern zählen: Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo, Porsche und andere.

CarKey für Lotus

Laut MacRumors versteckt sich zudem auf Apples Servern ein Hinweis, dass der britische Autohersteller Lotus plant, Apples digitale Autoschlüssel (CarKey) in der Wallet-App zu unterstützen.

Mit der CarKey-Funktion können Besitzer eines iPhone oder einer Apple Watch ihren Autoschlüssel digital speichern und teilen. So lässt sich das Auto ver- und entriegeln oder sogar starten, ohne den physischen Schlüssel nutzen zu müssen.