Vodafone hat bekannt gegeben, dass Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ ab sofort auf der hauseigenen TV-Plattform verfügbar ist. Genutzt werden kann das Ganze auf dem Kabelreceiver GigaTV Cable Box 2 und auch auf der GigaTV Net Box.

GigaTV: Apple TV+ nun auch für Vodafone-Kunden

Leser unseres Blogs dürfte Apple TV+ bestens bekannt sein. Regelmäßig informieren wir euch über Serie und Filme, wie z.B. Ted Lasso, Severance, Shrinking, Pachinko, The Morning Show, Black Bird, Bad Sisters, For all Mankind, Slow Horses, CODA, Tetris und mehr. Zudem bietet Apple mittlerweile Live-Sport-Übertragungen, darunter Friday Night Baseball und die Major League Soccer Sendung MLS 360, an. Erforderlich hierfür ist ein entsprechendes Abo. Hierbei fallen Kosten in Höhe von 6,99 Euro monatlich an. Erst heute Vormittag haben wir euch auf den Start von „Lovely Little Farm – Staffel 2“ aufmerksam gemacht.

Kurzum: Die Apple TV+ App steht ab sofort für Vodafone-Kunden zur Verfügung.

GigaTV auch in Kombination mit Apple TV 4K bei Vodafone verfügbar

Schon seit längerem bietet Vodafone GigaTV auch in Kombination mit Apple TV 4K (Generation 3) an. Wer bei Vodafone den Tarif „GigaTV Net inkl. Apple TV 4K“ bucht, erhält neben dem Zugang zu GigaTV auch die leistungsstarke Set-Top-Box von Apple als Leihgerät im Paket. GigaTV bietet auf Apple TV 4K klassisches Fernsehen mit bis zu 120 TV-Sendern in SD- und HD-Qualität sowie Zugang zu den Inhalten von bis zu 69 Mediatheken. Dieses Bundle aus Premium-Unterhaltungsgerät und erstklassigem TV-Unterhaltungsangebot kostet in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 9,99 Euro und danach 19,99 Euro pro Monat.

-> Hier geht es direkt zu GigaTV mit Apple TV 4K