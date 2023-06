Das Kochen in der Küche wird bald zu einem neuen Erlebnis. So ermöglicht das Apple Vision Pro Headset, dass im Sichtfeld eine App platziert wird, die an eine bestimmte Position gepinnt werden kann. Damit könnten wir einen Timer während des Kochens direkt neben den Speisen positionieren. Zumindest arbeitet ein Entwickler gerade an einer solchen Funktion für seine visionOS App. Entdeckt wurde die praktische Möglichkeit im visionOS Software Development Kit (SDK), welches vor kurzem veröffentlicht wurde.

Apple hat den Startschuss für die Entwicklung von visionOS Apps in der Entwickler-Community gegeben. Derzeit stöbern die Entwickler noch durch die am Mittwoch veröffentlichten Entwicklerwerkzeuge für visionOS, doch es gibt schon einige interessante Erkenntnisse. Unter anderem wurde eine Funktion entdeckt, die es erlaubt, jede App in einem bestimmten Bereich im Sichtfeld des Mixed-Reality-Headsets zu platzieren. Dadurch entsteht die Illusion, dass die App physisch an einem bestimmten Ort verbleibt.

Darauf aufbauend arbeitet der Entwickler Devin daran, eine Timer-Funktion in die visionOS Version seiner App zu integrieren. Einem Tweet von ihm zufolge wird die Funktion es den Nutzern ermöglichen, während des Kochens mehrere Timer an die Speisen anzuheften. Dies soll den Nutzern helfen, die Zeit zu verfolgen und während des kulinarischen Prozesses organisiert zu bleiben. Ob man beim Kochen das Headset tatsächlich dauerhaft im Einsatz haben möchte, ist eine andere Frage – aber die Idee zeigt, dass in Vision Pro viel Potenzial für innovative Einsatzmöglichkeiten steckt.

Timer support underway, place timers next to the food so you know what’s what! Handy when you’ve got a few things on the go 😊

Should probably file feedback to get a toastie maker added to this kitchen pic.twitter.com/wGKFD3CHAt

— Devin (@JustMeDevin) June 23, 2023