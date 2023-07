Seit vielen Jahren setzt Apple bei der Fertigung seiner iPhone- und iPad-Chips exklusiv auf TSMC. Auch die Fertigung der Apple eigenen Chips für den Mac hat TSMC übernommen. Um breitgefächerter aufgestellt zu sein, plant TSMC den Bau einer neuen Fabrik in Arizona. Das Bauvorhaben kommen allerdings etwas ins Stocken.

Apple Zulieferer TSMC: Verzögerungen beim Bau der Fabrik in Arizona

Wie das Wall Street Journal berichtet, fällt es TSMC schwer, Leute mit Erfahrung im Bau von Halbleiterfabriken in den USA einzustellen. Möglicherweise muss TSMC vorübergehend erfahrene Techniker aus Taiwan hinzuziehen, was die Produktion der ersten 4nm Chips bis ins Jahr 2025 verzögern würde.

Mark Liu, Vorstandsvorsitzender bei TSMC, bestätigte, dass sich sein Unternehmen in einer wichtigen Phase der Handhabung sowie Installation der fortschrittlichsten und dediziertesten Ausrüstung befindet und sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sieht.

Ende letzten Jahres wurde berichtet, dass TSMC das neue Werk in Arizona nutzen wird, um 4nm Chips für Apple zu produzieren. Inwieweit sich die Verzögerungen beim Bau der Fabrik auf Apples Roadmap auswirken wird, ist unbekannt. Echte Verzögerungen wird es vermutlich nicht geben. In einer weiteren Fabrik in Arizona möchte Apple 3nm Chips für Apple fertigen. Es wird erwartet, dass das iPhone 15 sowie Macs mit M3-Chip auf TSMC´s 3nm Technologie setzen. Die erste Auslieferung dieser Chips dürfte jedoch aus Fabriken in Taiwan erfolgen.