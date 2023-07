Mit „EasyPay Online Ordering“ wird Apple in seinen Retail Stores ab Anfang August einen neuen Service anbieten, der es Kunden ermöglicht, sich Einkäufe im Apple Store nach Hause schicken zu lassen. Damit plant Apple das Konzept seiner Stores markant zu verändern. Dies könnte bereits im Hinblick auf den Verkaufsstart von Apple Vision Pro umgesetzt werden, bietet allerdings noch verschiedene weitere Vorteile, sowohl für Kunden, als auch für Apple.

Apple Stores bieten zukünftig Lieferung nach Hause an

Mit der jüngsten Ausgabe seiner PowerOn-Newsletters geht Mark Gurman von Bloomberg nicht nur auf die neuen High-End-Modelle des MacBook Pro und Mac mini mit M3-Chip, sondern spricht auch über Veränderungen am Konzept der Apple Stores.

Der Apple-Insider berichtet, dass Mitarbeiter über ihre EasyPay-Terminals den Einkauf eines Kunde direkt nach Hause liefern lassen können. Dies hat verschiedene Vorteile. Sollte ein bestimmtes Produkt nicht vorrätig sein, kann der Apple Store den Einkauf trotzdem buchen und riskiert nicht, den Kunden zu verlieren. Ein weiterer Vorteil liegt beim Einkauf größerer, sperriger Produkte. Hier denken wir beispielsweise an einen iMac oder Mac Pro. Kunden können diese vor Ort im Store kaufen und lassen sich diesen bequem nach Hause liefern. So muss dieser nicht nach Hause getragen werden.

Gleichzeitig könnte dies auch ein Hinweis sein, dass Apple in einigen Stores zukünftig einen geringeren Lagerbestand plant. Diesen Trend verfolgen bereits verschiedene Einzelhandelsketten. Insbesondere kleinere Apple Stores, die nicht so viel Lagerfläche besitzen bzw. auf eine abgelegene Lagerfläche setzen, könnten so profitieren.

Die Veränderungen könnten auch erste Vorboten für die Verkaufsstrategie von Apple Vision Pro sein. Die Bestellung dieses Produkts wird für Käufer aufgrund der unterschiedlichen Kombinationen von Kopfbändern, Dichtungen und Korrektionslinseneinsätzen aufwendiger sein. Wenn eines dieser Stücke in einem Apple Store nicht vorrätig ist, könnte das Unternehmen den Kauf trotzdem durchführen und die fehlen Komponenten zusenden.

In einem internen Apple Memo an Store-Mitarbeiter heißt es

Wir möchten, dass alle unsere Kunden das Geschäft genau mit dem verlassen, was sie gesucht haben. Und das wird mit EasyPay Online Ordering, das Anfang August eingeführt wird, noch einfacher. Mit einer einzigen Transaktion haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Versandmethoden anzuwenden, wie z. B. den Versand oder die Personalisierung eines Produkts.

Für den Versand oder die Personalisierung von Artikeln animieren Apple-Mitarbeiter Kunden derzeit dazu, das Produkt über den Online-Shop auf einem Demo-Mac oder iPad zu kaufen – oder manchmal erledigt der Mitarbeiter dies auch einfach über das Web auf seinem EasyPay-Gerät.