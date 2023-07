Habt ihr die Apple Watch Ultra schon einmal ausprobiert oder ist sie sogar euer täglicher Begleiter? Dann werdet ihr vermutlich registriert haben, dass diese deutlich schwerer als die „normale“ Apple Watch 8 ist. Mit ihren 61,3g ist die Apple Watch Ultra fast doppelt so schwer, wie das leichteste Apple Watch 8 Modell (41mm, Aluminium, GPS) mit ihren 31,9g. Zukünftig könnte das Gewicht jedoch näher beieinander liegen. Es heißt, dass Apple das Gewicht der Apple Watch Ultra 2 reduzieren wird.

Apple Watch Ultra 2 soll leichter werden

Glaubt man den Informationen des Leakers Setsuna Digital, der bereits die gelbe Farboption für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus korrekt vorausgesagt hat, so wird Apple das Gewicht der Apple Watch Ultra 2 reduzieren. Kurz und schmerzlos schreibt er in einem Weibo-Beitrag (via 9to5Mac):

Die neue Apple Watch Ultra hat ein geringeres Gewicht.

Da von keinem konkreten Gewicht die Rede ist, ist nicht klar, wieviel Gewicht Apple beim kommenden Ultra-Modell einsparen wird. Vor wenigen Tagen hieß es von Analyst Ming Chi Kuo, dass Apple plant, bei der diesjährigen Apple Watch Ultra Teile aus dem 3D-Drucker zu verwenden. Dies soll die Produktionszeit verbessern und die Produktionskosten senken. Sollte ein 3D-gedruckten Teile Metall ersetzen, wäre eine Gewichtsreduzierung wahrscheinlich ein zusätzlicher Vorteil.