Glaubt man der Einschätzung des Analysten Ming Chi Kuo, so wird Apple dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus eine 48MP Kamera verpassen, die aufgrund eines gestapelten Sensordesigns mehr Licht einfangen kann.

Kuo: iPhone 15 erhält 48MP Kamera

In einem aktuellen Beitrag auf Medium spricht der für gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo, dass Apple die Ertragsprobleme des neuen Designs des gestapelten CMOS-Bildsensors (CIS) überwinden könnte, da der Zulieferer Sony seine Produktionskapazität um 100 bis 120 Prozent erhöht hat, um die Nachfrage von Apple zu stillen. Dies wiederum führt wahrscheinlich zu einer erheblichen Reduzierung für seine Android-Partner.

Wir erinnern uns. Im vergangenen Jahr hat Apple erstmals beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max einen 48MP Kamerasensor verbaut. Mit diesem Objektiv könnt ihr ProRAW-Fotos mit 48MP aufnehmen. Diese bieten mehr Details in der Bilddatei und ermöglichen eine höhere Flexibilität in der Bearbeitung. Beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus verbaut Apple hingegeben nach wie vor 12MP Sensoren.

Es ist nicht das erste Mal der Fall, dass wir davon lesen, dass Apple bei den Non-Pro-Modellen des iPhones einen 48MP Sensor verbaut. Auch Jeff Pu sprach im Mai davon. Pu berichtete, dass Apple auf einen dreischichtigen Sensor setzt, der mehr Licht für eine verbesserte Bildqualität erfassen kann. Erst kürzlich tauchte das Gerücht auf, dass Apple beim iPhone 15 ein Hybridobjekt mit größerer Blende verbaut, um die Low-Light-Fotografie zu verbessern.