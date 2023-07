Genau wie das iPhone 14 und iPhone 14 Plus sollen sich in diesem Jahr nicht nur die Non-Pro-Modelle einfacher reparieren lassen, auch iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro sollen ein neu gestaltetes Gehäuse erhalten, welches die Reparatur einfacher gestaltet.

iPhone 15 Pro soll leichter zu reparieren sein

In der jüngsten Ausgabe des seines PowerOn-Newsletters thematisiert Mark Gurman von Bloomberg unter anderem die kommenden iPhone 15 Pro Modelle. Diese sollen über ein abnehmbares Rückglas verfügen. Mit einem überarbeiteten Design des Gehäuses waren iPhone 14 und das iPhone 14 Plus im vergangenen Jahr die ersten iPhone-Modelle seit dem iPhone 4S im Jahr 2011, die sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite des Geräts geöffnet werden konnten. Das iPhone 14 Pro hingegen erhielt diese interne Neugestaltung nicht, so dass diese Modelle zumindest für autorisierte Reparaturen weiterhin nur von der Displayseite aus geöffnet werden können.

Eine abnehmbare Glas-Rückseite beim iPhone 15 Pro dürfte bei Kunden mit gesprungenem rückseitigen Glas zu deutlich niedrigeren Reparaturkosten führen. Ohne AppleCare+ verlangt Apple beim iPhone 14 199 Euro und beim iPhone 14 Plus 229 Euro für die Reparatur des rückseitigen Glases. Beim iPhone 14 Pro sind es 599 Euro und beim iPhone 14 Pro Max sogar 668,99 Euro.

Kurz nach dem Verkaufsstart des iPhone 14 haben sich die Reparatur-Spezialisten von iFixit die neuen Modellen vorgenommen und die deutlich vereinfachte Reparaturmöglichkeit der Rückseite attestiert.