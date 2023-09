Apple spricht zwar selten darüber, wie erfolgreich die AirTags sind, doch Erfolgsmeldungen der Nutzer gibt es zahlreiche. Größtenteils beziehen sich die Meldungen auf gestohlene Gegenstände, die dank den AirTags wiedergefunden werden. Auch im jüngsten Fall erhielt die Polizei technische Unterstützung durch den Objekt-Tracker. So waren die Polizisten in Nashville dank Apples AirTag in der Lage, ein gestohlenes Auto aufzuspüren.

AirTag: Schnelle Hilfe nach Autodiebstahl

Apples AirTags haben sich bereits in vielen Situationen als sehr hilfreich erwiesen, sei es bei der Suche nach den eigenen Schlüsseln, dem Auffinden von verloren gegangenen Fluggepäcks oder sogar bei der Verhaftung eines Serieneinbrechers. Dieses Mal konnte sich der Besitzer eines 2016er Dodge Charger glücklich schätzen, dass er einen AirTag im Einsatz hatte.

Wie der Nachrichtensender WSMV4 berichtet, meldete das Opfer dem Nashville Police Department, dass sein Auto am 3. August gestohlen worden war. Er informierte die Beamten auch darüber, dass sich ein AirTag im Auto befand, mit dem er den Standort über die „Wo ist?“-App auf seinem iPhone verfolgen konnte.

Die Polizei nutzte den vom AirTag übermittelten Standort, um das Auto zu lokalisieren und schnell nahm eine Lufteinheit die Fährte auf. Der Dodge Charger hielt schließlich vor einem örtlichen Friseursalon, und der Verdächtige, der als Kevonta Brooks identifiziert wurde, ging laut dem Bericht mit einem Beifahrer in das Geschäft. Die Lufteinheit der Polizei übermittelte eine Beschreibung von Brooks, woraufhin die Strafverfolgungsbehörden am Boden ihn in Gewahrsam nahmen.

Bei der Festnahme wurde festgestellt, dass Brooks in einem braunen Rucksack einen Fahrzeugschlüssel, ein Gerät zur Umprogrammierung von Fahrzeugen und einen Schraubenzieher bei sich hatte. Eine Handfeuerwaffe, 49 Gramm Marihuana, eine Digitalwaage und zahlreiche kleine Plastiktüten wurden laut der Polizei ebenfalls in Brooks‘ Besitz gefunden. Brooks verbleibt gegen eine Kaution in Höhe von 28.500 Dollar in Haft und ist laut dem Bericht „zurzeit nicht entlassungsfähig“.