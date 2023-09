Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass Apple Tag für Tag mehrere Millionen Dollar investiert, um Siri intelligenter zu machen. Es heißt, dass der digitale Sprachassistent mit iOS 18 ein großes Update erhalten soll.

Siri soll mit iOS 18 ein großes Update erhalten

Wayne Ma von The Information berichtet, dass Apple in iOS 18 plant, Sprachmodelle zu verwenden, um Siri intelligenter zu machen. Apples Ziel ist es, dass Siri Anwender dabei helfen kann, komplexe, mehrstufige Aufgaben mit sprachbasierten Befehlen zu automatisieren. Aus diesem Grund soll das Budget für Siri deutlich erweitert worden sein. Täglich sollen mehrere Millionen Dollar in Siri fließen, um den Service zu verbessern.

Zukünftig soll Siri beispielsweise in der Lage sein mit einem einzigen Sprachbefehl eine Serie von fünf Fotos aufzunehmen, diese in ein GIF zu verwandeln und das entstandene GIF an einem Bekannte zu verschicken. Die Umwandlung von Fotos in ein GIF ist derzeit mit der Kurzbefehle-App möglich, muss allerdings manuell angestoßen werden. Zukünftig soll Siri deutlich tiefer in die Kurzbefehle-App integriert sein. Eine neue Version der Kurzbefehle-App soll im nächsten Jahr mit iOS 18 angekündigt werden.

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, welches daran arbeitete seinen eigenen Sprachassistenten intelligenter zu machen und auf komplexere Anfragen vorzubereiten. Auch Google arbeitet ebenfalls daran, Google Assistant mit einer Sprachmodellsoftware zu aktualisieren, die komplexere Aufgaben bewältigen kann.

Auch mit iOS 17 wird Apple seinen Sprachassistenten Siri wieder ein Stück weiter weiterentwickeln. Siri reagiert zukünftig auch auf „Siri“ und nicht nur auf „Hey Siri“. Das Ganze startet zunächst in Englisch (Australien, Kanada, Großbritannien, USA) auf dem iPhone und auf AirPods Pro (2. Generation). Zudem sind mit iOS 17 aufeinanderfolgende Anfragen möglich. Sobald ihr Siri aktiviert habt, könnt ihr mehrere Anfragen nacheinander stellen, ohne dass ihr Siri noch einmal aktivieren müsst.