WhatsApp arbeitet an einer Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen. Nun wurde der Versand von Videos in HQ-Qualität für alle Anwender freigeschaltet und zudem zeichnet sich eine Anpassung bei den Video-Sofortnachrichten an.

WhatsApp: HD-Videoversand jetzt für alle

Mitte August führte WhatsApp die Möglichkeit ein, dass ihr Fotos in HD-Qualität verschicken könnt. Kurz darauf startete auch der Versand von Videos in HD-Qualität. Allerdings wurde die zuletzt genannte Funktion schrittweise eingeführt, so dass nicht jeder Anwender von Anfang an auf diese Neuerung zurückgreifen konnte. Nun steht das Feature allerdings allen Anwendern zur Verfügung.

Was hat es damit auf sich? Bislang komprimierte der Messenger alle Videos automatisch und reduzierte die Videoauflösung auf 480p. Ab sofort habt ihr die Option, beim Video-Versand eine HD-Option auszuwählen, so dass euer Video in 720p verschickt wird. Qualität ist dies in jedem Fall ein guter Schritt nach vorne, auch wenn die Qualität nach an 1080p oder 4K heranreicht.

Video-Sofortnachrichten können zukünftig deaktiviert werden

Vor ein paar Wochen haben wir euch über die Einführung von Video-Sofortnachrichten in WhatsApp informiert. Mit Videonachrichten habt ihr die Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und euch in Wort und Bild 60 Sekunden lang mitzuteilen.

Standardmäßig können Benutzer in einem WhatsApp-Chat auf das Mikrofonsymbol tippen, um zwischen Audio- und Videonachrichten zu wechseln. Aus diesem Grund verschickten einige Benutzer jedoch fälschlicherweise Video-Sofortnachrichten , obwohl sie eigentlich nur eine Audionachricht verschicken wollten.

Um solche Szenarien zukünftig zu vermeiden, können Video-Sofortnachrichten mit einem kommenden WhatsApp-Update optional deaktiviert werden, so WABetaInfo. Eine aktuelle WhatsApp-Beta beinhaltet die Option bereits.