Seit mehreren Jahren wird mittlerweile kolportiert, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Nun heißt es, dass dieser erstmals im Jahr 2025 beim iPhone eingesetzt wird.

Kuo: Apple eigener 5G-Chip startet im Jahr 2025

Immer mal wieder war in der Vergangenheit zu lesen, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Allerdings lässt sich so ein Chip nicht von heute auf morgen auf den Markt bringen. Dabei sind nicht nur technische Hürden zu meistern, sondern auch lizenzrechtliche Aspekte im Auge zu behalten.

In einem aktuellen Beitrag auf Medium thematisiert Analyst Ming Chi Kuo den Chiphersteller Qualcomm. In diesem Zusammenhang spricht der Analyst davon, dass Apple ab dem Jahr 2025 auf eigene 5G-Chips setzen wird. Ursprünglich ging Kuo davon aus, dass Apple seine eigens entwickelten 5G-Chips erstmals beim iPhone SE 4 zum Einsatz bringen wird. Im Juli berichtete Kuo allerdings, dass sich das iPhone SE 4 bis zum Jahr 2025 verzögert. Unter Strich bleibt abzuwarten, in welchen Endgeräten die Apple eigenen 5G-Chips erstmals zum Einsatz kommen.

Im Jahr 2019 übernahm Apple den Großteil von Intels Smartphone-Modem-Geschäft für 1 Milliarde Dollar. Spätestens seit diesem Stichtag arbeiten die Ingenieure in Cupertino an eigenem 5G-Chip. Sollte der Zeitplan tatsächlich auf das Jahr 2025 hinauslaufen, so werden das iPhone 15 und iPhone 16 weiterhin auf 5G-Chips von Qualcomm setzen. Der Wechsel könnte dann beim iPhone 17 stattfinden.