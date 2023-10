Berichten zufolge bereitet Apple neue iPad Modelle vor. So heißt es in der Gerüchteküche, dass der Hersteller den 17. Oktober für eine Bekanntgabe auserkoren hat. Jüngste Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Markteinführung nicht so unmittelbar bevorstehen könnte, wie es die Gerüchteküche vorhersagt.

Ungewisse Veröffentlichungstermine

Mit der Präsentation des iPhone 15 Lineup und neuer Apple Watch Modelle hatte Apple im September den heißen Herbst eingeläutet. Im Oktober warten wir für gewöhnlich auf neue MacBooks und iPads. Ob Apple uns dieses Jahr etwas länger warten lässt, ist derzeit ungewiss. Selten war sich die Gerüchteküche so uneinig, wenn es um die Vorstellung neuer Hardware ging.

„Meistens stellt das Unternehmen neue Laptops und iPads im Oktober vor – etwa einen Monat, nachdem das neueste iPhone und die neueste Watch auf den Markt gekommen sind“, so Bloombergs Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“ Newsletter. „Und während ich im Juli berichtet habe, dass Apple eine solche Veröffentlichung in diesem Jahr plant, deuten die letzten Anzeichen darauf hin, dass dies nicht in diesem Monat geschehen wird.“

Letzten Monat sagte der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo, dass „neue iPad-Modelle vor dem Jahresende unwahrscheinlich sind“. Sollte diese Behauptung zutreffen, wäre 2023 das erste Kalenderjahr, in dem in der 13-jährigen Geschichte des Geräts keine neuen iPads angekündigt werden.

Den Aussagen stehen Gerüchte entgegen, dass Apple plant, nächste Woche aktualisierte iPad Air, iPad mini und Einsteiger-iPad Modelle anzukündigen. Angeblich soll das iPad Air mit dem M2 Chip aktualisiert werden und das iPad mini den A16 Bionic Chip erhalten.

Bei den MacBooks erwartet Gurman, dass die nächsten 14 Zoll MacBook Pro, 16 Zoll MacBook Pro, 13 Zoll MacBook Air und 15 Zoll MacBook Air Modelle in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen werden. Zum iMac oder anderen Macs äußerte er sich nicht.