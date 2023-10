In den letzten Tagen verdichten sich die Gerüchte, dass Apple im Laufe des Oktobers neue Hardware ankündigen wird. Aus der Gerüchteküche heißt es nun, dass der Hersteller den 17. Oktober auserkoren hat. um neue iPad-Modelle zu präsentieren.

Neue iPads am 17. Oktober?

Nachdem Apple im September neue iPhone- und Apple Watch Modelle präsentiert und kurz darauf auf den Markt gebracht hat, stellt sich nach wie vor die Frage, wie das Apple Jahr 2023 weitergehen wird. Nun geistert der 17. Oktober als Termin für die Ankündigung neuer Produkte umher.

Supercharged beruft sich auf die Quellen, die mit Apples PR-Plänen vertraut sind, und berichtet, das Apple am kommenden Dienstag und somit in zwei Tagen neue iPads präsentieren wird. Dabei soll es sich um eine neue Generation des iPad mini, iPad Air und iPad handeln. Ende kommender Woche sollen Briefings für Medienvertreter stattfinden. Zuletzt brachte Apple im Oktober 2022 mit dem iPad Pro M2 und dem iPad (10. Generation) auf den Markt.

Riesige Sprüche sind bei den iPads nicht zu erwarten. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, diese von Zeit zu Zeit aufzuwerten. Wir erwarten ein reines Leistungs-Upgrade. So könnte das iPad Air beispielsweise den M2 Chip erhalten. In das iPad mini könnte es der A16-Chip schaffen. Und beim iPad (11. Generation) könnte Apple auf den A15-Chip setzen. Zudem dürfte der Hersteller die Kamerasysteme der jeweiligen iPads aufwerten und die ein oder andere kleinere Verbesserung vornehmen. Parallel dazu könnte Apple einen neuen Apple Pencil ankündigen. Mit einem neuen iPad Pro rechnen wir erst im kommenden Jahr. Dieses Modell dürfte dann unter anderem über einen M3-Chip, ein neues Design und ein angepasstes Magic Keyboard verfügen.

Wie könnte der Ablauf der kommenden Tage sein? Apple kündigt am 17. Oktober neue iPad-Modelle per Pressemitteilung an und die neuen Modelle lassen sich vorbestellen. Begleitend erscheint der Release-Candidate zu iOS 17.1 und Co. Am 24. Oktober wird die finale Version der kommenden Softwareupdates freigegeben und gleichzeitig startet der tatsächliche Verkauf der neue iPads. Fraglich ist, ob Apple auch einen neuen iMac mit M2 und M2 Pro Chip präsentiert.