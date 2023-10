In einem Schritt zur Verbesserung der Dienstleistungen stattet die Fluggesellschaft Emirates 20.000 ihrer Flugbegleiter mit neuen Apple-Geräten aus. Die Investition ist Teil des „One Device“-Programms der Fluggesellschaft, das darauf abzielt, den Flugprozess zu optimieren und den Passagieren ein individuelleres Erlebnis zu bieten.

Emirates stattet sein Personal mit Apple-Geräten aus

Wie Emirates ankündigt, werden im Rahmen des hauseigenen „One Device“-Programms alle 20.000 Mitglieder des Kabinenpersonals von Emirates ein iPhone 13 oder ein iPad Air erhalten, das mit speziellen Emirates-Apps konfiguriert ist, um den Service für die Passagiere an Bord zu optimieren und die Erfahrung der Crew insgesamt zu verbessern.

Emirates hat bereits mehr als 32 Millionen AED (8,3 Millionen Euro) in das Programm investiert und vor einem Jahr mit der Ausgabe von Apple-Geräten begonnen. Heute nutzen mehr als 7.000 Besatzungsmitglieder von Emirates das iPhone auf 450 täglichen Flügen im globalen Netzwerk. In den kommenden Monaten werden weitere 5.000 Flugbegleiter iPhones und iPads mit neuen Apps und Funktionen erhalten, die auf der erfolgreichen Einführung aufbauen.

Bei der Initiative geht es nicht nur um die Bereitstellung von Geräten. Emirates hat in Zusammenarbeit mit seinen internen Service Delivery- und IT-Teams individuelle Apps entwickelt. Diese basieren auf dem Feedback des Kabinenpersonals und zielen auf spezifische Verbesserungen während des Fluges ab. Sie vereinfachen zum Beispiel den Prozess der Essensbestellung in der Business-Class. Außerdem bieten sie aktualisierte Flugdetails, Dienstplaninformationen und einen umfassenden Überblick über die Passagierprofile.

Ein zentrales Motiv der „One Device“-Strategie ist die Steigerung der Leistungs- und Sicherheitsstandards der Kabinenbesatzung. Dabei sorgt das Programm für eine regelmäßige Aktualisierung der betrieblichen Kenntnisse und fördert einen effizienten und sicheren Service, erklärte Emirates.

Die Fluggesellschaft nannte mehrere Gründe für die Wahl von Apple-Geräten. Sie bieten schnelles Aufladen, eine lange Akkulaufzeit und ein leichtes Design. Besonders hervorzuheben ist, dass Sicherheitsfunktionen wie Face ID den Schutz von Passagier- und Besatzungsdaten gewährleisten.

Emirates ist mit diesem Trend nicht allein. American Airlines stattete ihre Mitarbeiter mit neuen iPhone- und iPad-Modellen im Jahr 2021 aus. In ähnlicher Weise hat United Airlines über 120.000 Apple-Geräte an seine 85.000 Mitarbeiter verteilt. Letztere nutzt auch iPads zur Bestätigung von Wartungsarbeiten an Flugzeugen.