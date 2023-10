Im Juni dieses Jahres vorgestellt, wird Apple Vision Pro am Anfang 2024 – zumindest in den USA – erhältlich sein. Dies hat Apple CEO Tim Cook vor Kurzem noch einmal bestätigt. In Deutschland könnte der Start im Herbst 2024 erfolgen. Noch bevor Apple Vision Pro in den Handel gestartet ist, arbeitet Apple bereits and einem günstigeren Modell. Ein Preis ab 3.499 Dollar ist in der Tat kein Schnäppchen, um im Massenmarkt zu landen.

Apple Vision Pro: günstigeres Modell könnte auf EyeSight-Funktion verzichten

Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und dabei eine kostengünstigere Variante von Apple Vision Pro thematisiert.

Der Apple-Insider schreibt, dass Apple intern einen Preis zwischen 1.500 und 2.500 Dollar für das preiswerteres Mixed Reality Headset diskutiert hat. Neben einer niedrigeren Displayauflösung und einem iPhone- statt Mac-Chip heißt es, dass Apple auf die EyeSight.Technolgie verzichten und entsprechend weniger externe Sensoren und Kameras zum Einsatz bringen könnte.

Was hat es mit EyeSight auf sich? Apple beschreibt die Funktion wie folgt: