Im Vorfeld des Weltdiabetestages haben zwei Apple Health Studien neue Erkenntnisse zur Blutzuckermessung und zum Diabetesmanagement offengelegt. Die Aktualisierungen der Apple Heart and Movement Study und der Apple Women’s Health Study unterstreichen die Rolle von kontinuierlichen Glukosemessgeräten (CGMs) bei der Unterstützung von Menschen mit Diabetes. Diese Geräte bieten zusammen mit den Daten der Apple Watch über Aktivitäten wie Bewegung, Schritte, Schlaf und Menstruationszyklen wertvolle Einblicke in das Management des Blutzuckerspiegels.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Studien

Die neuesten Analysen stammen aus Aktualisierungen der Apple Heart and Movement Study und der Apple Women’s Health Study, die beide im Jahr 2019 gestartet wurden. Es wird erklärt, wie kontinuierliche Glukosemonitore „Menschen mit Diabetes einen Einblick geben können, wie verschiedene Lebensmittel, Aktivitäten und Lebensstressfaktoren den Blutzucker beeinflussen.“ Wenn diese Daten mit Daten von der Apple Watch über Aktivität, Schritte, Schlaf und Menstruationszyklen ergänzt werden, ergibt sich ein noch größerer „Schatz an Informationen“, heißt es in der Veröffentlichung:

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Wenn die Teilnehmer die durchschnittliche Dauer der körperlichen Betätigung oder die durchschnittliche Anzahl der an einem bestimmten Tag zurückgelegten Schritte erhöhten, stieg der durchschnittliche Prozentsatz der Zeit, in der der Blutzuckerspiegel in den Zielbereich von 70 bis 180 mg/dL fiel.

Personen, die mehr als 30 Minuten pro Tag Sport trieben, verbrachten 78,8 % der Zeit im Zielbereich von 70 bis 180 mg/dL.

Teilnehmer, die sich als weiblich identifizierten und mehr als 10.000 Schritte pro Tag machten, verbrachten die meiste Zeit im Zielbereich von 70 bis 180 mg/dL, verglichen mit 76,4 % der Teilnehmer, die sich als männlich identifizierten.

Die Analysen von 1.982 Menstruationszyklen ergaben einen leichten Anstieg der Dauer des Verbleibs des Blutzuckerspiegels im gewünschten Bereich von 70 bis 180 mg/dL während der Follikelphase. Diese ist durch niedrigere Progesteronspiegel (68,5 % des Tages) gekennzeichnet, im Gegensatz zur Lutealphase, in der dieser Prozentsatz mit 66,8 % des Tages etwas niedriger war.

Die Teilnehmerinnen verbrachten in der Follikelphase auch etwas weniger Zeit oberhalb des Bereichs (28,9 %) als in der Lutealphase (30,9 %).

Calum MacRae, Kardiologe und Professor für Medizin an der Harvard Medical School, hebt die Bedeutung dieser Ergebnisse hervor. Er weist darauf hin, dass die Integration von Bewegungs- und kontinuierlichen Glukoseüberwachungsdaten (CGM) mit Apple HealthKit den Nutzern hilft, die Glukosekontrolle zu verbessern und das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern. Er erklärt: