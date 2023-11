WhatsApp plant die Einführung einer neuen Funktion für Sprachchats in großen Gruppen. Dieses Update, das in den kommenden Wochen verfügbar sein wird, ist zunächst speziell für Gruppen von 33 bis 128 Mitgliedern konzipiert. Es ermöglicht Teilnehmern, Sprachchats über eine einfache Benachrichtigung zu betreten, anstatt automatisch angerufen zu werden.

Neue Voice-Chat-Funktion für große Gruppen

Sprachchats in Gruppen sind nichts Neues, doch dank der Änderung dürfte der Beitritt in den Gruppenchat weniger störend sein, als die alte Methode. Anstatt automatisch angerufen zu werden, erhalten die Mitglieder eine Push-Benachrichtigung. Diese Benachrichtigung zeigt eine Chat-Blase, die man antippen kann, um am Sprachchat teilzunehmen.

Einmal gestartet, sind die Anrufsteuerungen am oberen Rand des Chat-Fensters zugänglich, was die Verwaltung des Sprachchats während der Nutzung der Messaging-Funktionen erleichtert. Die Funktion ermöglicht es den Teilnehmern, sowohl am Sprachchat teilzunehmen als auch gleichzeitig Textnachrichten in der Gruppe zu senden.

WhatsApp erklärt die Funktion:

Mit Sprachchats kannst du direkt mit Mitgliedern eines Gruppenchats sprechen, während du gleichzeitig immer noch Nachrichten in der Gruppe schreiben kannst.

So startest du einen Sprachchat:

Öffne den Gruppenchat, in dem du einen Sprachchat starten möchtest. Tippe oben rechts im Bildschirm auf das Wellensymbol. Tippe auf Sprachchat starten.

Sobald du den Sprachchat startest, erhalten Gruppenmitglieder statt eines Anrufs eine Push-Benachrichtigung, um dem Sprachchat beizutreten. In einem Banner unten im Bildschirm kannst du sehen, wer dem Sprachchat beigetreten ist.

Hinweise: