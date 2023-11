Vergangene Woche deutete sich bereits an, dass Apple an iOS 17.1.2 und somit an einem Bugfix-Update für das iPhone arbeitet. Parallel dazu könnte auch iPadOS 17.1.2 erscheinen, um auch kleinere Fehler auf dem iPad zu beseitigen. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple im Laufe dieser Woche die finale Version von iOS 17.1.2 für Jedermann veröffentlichen wird.

iOS 17.1.2 erscheint wahrscheinlich diese Woche

Macrumors registrierte in den letzten Tagen verstärkt Zugriffe auf der eigenen Webseite mit Geräten auf denen iOS 17.1.2 installiert ist. Dies ist meist ein Indiz dafür, dass die finale Freigabe in Kürze erfolgt. Nachdem sich das Software-Update bereits in den letzten Woche bemerkbar machte und nun verstärkt auf sich aufmerksam macht, rechnen wir mit der Freigabe in der laufenden Woche.

iOS 17.1.2 dürfte ein kleineres Bugfix-Update sein, welches sich in erster Linie auf Fehlerbehebungen konzentriert. Aktuell ist jedoch unklar, welche Bugs konkret beseitigt werden. Vereinzelte Anwender berichten unter iOS 17.1.1 von WLAN-Problemen Daher könnte iOS 17.1.2 möglicherweise diese Probleme adressieren. Bei anderen Benutzern sind auch kleinere Fehler im Zusammenhang mit Push-Benachrichtigungen, HomeKit und mehr aufgetreten. Auch diese Fehler könnten mit dem kommenden Update beseitigt werden.

iOS 16.1.2 wurde im vergangenen Jahr übrigens in der Woche nach Thanksgiving veröffentlicht. Sollte Apple in diesem Jahr ähnlich vorgehen, so ist der laufenden Woche mit dem Bugfix-Update zu rechnen.

iOS 17.1.2 stellt somit das zweite kleinere Bugfix-Update in den letzten Wochen dar. Mit iOS 17.1.1 kümmerte sich Apple ebenfalls um verschiedene Fehler, unter anderem beim drahtlosen Laden in BMWs.

Parallel dazu arbeitet Apple seit mehreren Wochen an iOS 17.2. Das kommende X.2 Update wird wieder neue Funktionen an Bord haben, darunter die neue Journal-App, die Möglichkeit zum Aufnahmen von räumlichen Videos für Apple Vison Pro und mehr.

