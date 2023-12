Anfang November hatte Apple insgesamt acht neue Apple Arcade Spiele angekündigt, die bis zum Jahresende auf der Apple Spiele-Abo-Plattform erscheinen sollten. Nachdem wir euch in den letzten Wochen bereits auf vier Spieletitel aufmerksam gemacht hatten (Knotwords, Football Manager 2024 Touch, Downwell und Delicious – Miracle of Life) geht es jetzt mit vier weiteren Spielen weiter. Kurzum: „Disney Dreamlight Valley Arcade Edition“, „Sonic Dream Team“, „Turmoil+“ und „Puzzle & Dragons Story“ sind da.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (Gameloft)

In Disney Dreamlight Valley Arcade Edition – einer fesselnden Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel mit den beliebten Disney- und Pixar-Freunden – kann man eine Welt voller Magie entdecken. Ihr erlebt bezaubernde Geschichten an der Seite geliebter Charaktere, während ihr daran arbeiten, Dreamlight Valley aus den Klauen des Vergessens zu befreien: eine mysteriöse Macht, die über das Tal gekommen ist. Man kann verschiedene Reiche durchqueren, jedes mit seinen eigenen Herausforderungen und Rätseln, und mit legendären Charakteren wie WALL – E, Belle, Goofy und vielen anderen Freundschaften schließen. Mit anpassbaren Landschaften und tausenden von Dekorationsmöglichkeiten könnt ihr in dieser sich ständig weiterentwickelnden Welt voller Wunder und Kreativität ihre Traumnachbarschaft erschaffen.

Hier findet ihr Disney Dreamlight Valley Arcade Edition auf Apple Arcade.

Sonic Dream Team (SEGA)

Das Sonic-Franchise, von dem weltweit mehr als 1,6 Milliarden Spiele verkauft und heruntergeladen worden sind, veröffentlicht mit Sonic Dream Team ein neues Abenteuer, das exklusiv für Apple Arcade erscheint. Das spannende neue 3D-Action-Jump ’n‘ Run folgt dem bösen Doktor Eggman, der The Reverie entdeckt hat — ein uraltes Artefakt das die Macht hat, Träume in der realen Welt wahr werden zu lassen. Man begleitet Sonic und seine Freunde, wenn sie sich durch verdrehte Traumlandschaften bewegen, ihre Freunde retten und Dr. Eggmans Streben nach Weltherrschaft ein Ende setzen. Im Spiel übernehmen Gamer das Kommando über sechs dynamische Charaktere: Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream und Rouge, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die zu ihrem eigenen Flair und ihrer Persönlichkeit passen.

Hier findet ihr Sonic Dream Team bei Apple Arcade.

Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment)

Der neueste Teil der äußerst beliebten Puzzle-RPG-Reihe entführt euch mit Puzzle & Dragons Story in ein neues episches Fantasy-Abenteuer, exklusiv auf Apple Arcade. Das Spiel kombiniert Match-Three-Puzzle mit dem Sammeln von Kreaturen in einem Rollenspiel, in dem ihr Verbündete rekrutierr, eure Teams verbessert und Dungeons erobert. Das intuitive Puzzlespiel wird Fans vertraut sein, aber auch Neulinge anlocken, da sie einfach gleichfarbige Kugeln vertikal oder horizontal aneinanderreihen und so aufregende Kombinationen für höhere Auszeichnungen bilden können. Durch das Kombinieren und Löschen von Kugeln werden die Verbündeten der Spieler angewiesen, feindliche Kreaturen anzugreifen, wobei durch geschicktes Puzzlespiel und aufregende Kombos noch stärkere Angriffe ausgelöst werden.

Hier findet ihr Puzzle & Dragons Story bei Apple Arcade.

Turmoil+ (Gamious)

Turmoil+ bietet euch eine visuell charmante, augenzwinkernde Interpretation des Genres der Simulationsspiele, die vom Ölrausch in Nordamerika im 19. Jahrhunderts inspiriert worden ist. Als aufstrebende Ölunternehmer müssen ihr den Verdrängungswettbewerb meistern, strategisch Land pachten, nach Öl bohren und durch kluge Geschäftsabschlüsse den Gewinn maximieren. Mit einem umfangreichen Kampagnenmodus, einer Stadt voller bunter Charaktere, dutzenden von Upgrades und prozedural generierten Levels ist Turmoil+ ein wilder Ritt durch das Zeitalter des Ölbooms.

Hier findet ihr Turmoil+ bei Apple Arcade.

