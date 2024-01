WhatsApp passt seine Plattform an, um die Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union zu erfüllen. Dieser Schritt wird es Nutzern ermöglichen, mit Kontakten auf anderen Messaging-Plattformen wie Telegram und Discord direkt in WhatsApp zu kommunizieren. Die Änderung ist insofern von Bedeutung, als sie einen Wandel in der Funktionsweise von Messaging-Apps markiert und möglicherweise andere wichtige Akteure auf dem Markt, einschließlich Apples iMessage, beeinflusst.

Nachrichten anderer Messenger in WhatsApp

Laut WABetaInfo enthält die aktuelle Beta-Version von WhatsApp für iOS (24.2.10.72) einen versteckten Abschnitt „Chats von Dritten“. Die Funktion soll es Nutzern ermöglichen, Konversationen mit anderen Messaging-Plattformen zu führen. Die Absicht des DMA ist es, die Interoperabilität zwischen den wichtigsten Messaging-Diensten zu fördern, damit die Nutzer nicht mehrere Apps herunterladen müssen, um zu kommunizieren.

Die Europäische Kommission hat auch untersucht, ob Apples iMessage entsprechend der neuen Vorgabe angepasst werden muss. Apple argumentierte, dass iMessage in Europa nicht so populär ist, womit zumindest die Chance für Apple besteht, dass iMessage nicht reguliert werden muss.

Währenddessen fordern mehrere Akteure auf dem Markt, darunter Google, Telekom und Vodafone, dass die EU auch iMessage im Rahmen der neuen EU-Vorschriften als „zentraler Plattformdienst“ gilt, was Apple verpflichten würde, seine Messaging-Plattform für Wettbewerber zu öffnen.

Apples Integration von RCS

In diesem Zusammenhang kündigte Apple Pläne an, den Standard Rich Communication Services (RCS) in iOS zu integrieren. RCS ist ein Kommunikationsprotokoll, das entwickelt wurde, um den traditionellen SMS-Standard zu erweitern und zu verbessern. Apples Integration von RCS könnte die Entscheidung der EU darüber beeinflussen, ob iMessage unter das Kartellrecht des DMA fällt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schritt von WhatsApp, Chats von Drittanbietern zu unterstützen, mit dem Ziel des DMA übereinstimmt, die Interoperabilität zwischen den Messaging-Plattformen zu gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, wie Apple mit iMessage reagieren wird und ob sich die Einführung von RCS auf die Entscheidung der EU über die kartellrechtlichen Bestimmungen auswirken wird.

