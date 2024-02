Bis Apple die finale Version von iOS 17.4 veröffentlichen wird, dürfte es noch rund einen Monat dauern. Wie es scheint, werden die Entwickler in Cupertino die Zwischenzeit nutzen, um mit iOS 17.3.1 ein weiteres Update für das iPhone zu veröffentlichen. Analysedaten von Serverzugriffen deuten daraufhin, dass Apple das Update auf iOS 17.3.1 vorbereitet.

Apple arbeitet an iOS 17.3.1

Macrumors hat sich die Analysedaten ihrer Server etwas näher angeguckt und ist dabei auf Zugriffe von Geräten mit iOS 17.3.1 gestoßen. Ähnliche Entdeckungen hatten die Kollegen auch bereits vor der Freigabe von iOS 17.0.3 und iOS 17.2.1 gemacht. Von daher stehen die Chancen gut, dass Apple in Kürze iOS 17.3.1 veröffentlichen wird.

Mit der Freigabe von iOS 17.3.1 dürft ihr allerdings keine neuen Funktionen erwarten. Vielmehr wird es sich um ein kleineres Bugfix-Upate handeln, um Fehler zu beseitigen und ggfs. Sicherheitslücken zu schließen. Mit ähnlichem Hintergedanken wurde iOS 16.3.1 am 13. Februar 2023 und iOS 15.3.1 am 10. Februar 2022 veröffentlicht. Von daher dürfte es keine Überraschung darstellen, wenn in Kürze iOS 17.3.1 freigeben wird.

Nach iOS 17.3.1 ist vor iOS 17.4. Die Beta-Phase zu iOS 17.4 läuft bereits und Apple hat größere Anpassungen bekannt gegeben, um dem Gesetz über digitale Märkte innerhalb der EU gerecht zu werden. Darüberhinaus wird es eine Handvoll neuer Features geben.

