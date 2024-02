Apple Chief Operating Officer Jeff Williams befindet sich derzeit auf einer Dienstreise in Taiwan, um dort Foxconn und somit einen der wichtigsten Fertigungspartner von Apple zu seinem großen Jubiläum zu besuchen.

Apple COO Jeff Williams besucht Taiwan zum Foxconn-Jubiläum

Man liest nicht wirklich häufig, dass Jeff Williams auf Geschäftsreise geht. Zum 50. Geburtstag von Foxconn hat sich der Apple Chief Operating Officer allerdings auf den Weg nach Taiwan gemacht, um Foxconn seine Glückwünsche persönlich zu überbringen. Begleitet wird Williams unter anderem von Apple Senior Vice President of Operations Sabah Khan, so Bloomberg. Aber auch Vertreter on SoftBank und Arm sind persönlich zum Foxconn-Jubiläum nach Taiwan gereist.

Apple und Foxconn verbindet eine langjährige Partnerschaft. So fertigt das taiwanische Unternehmen unter anderem das iPhone, iPad und MacBook für Apple. Zudem hilft Foxconn Apple dabei einen Teil der Produktion nach Indien zu verlagern und seine globale Zulieferkette zu diversifizieren.

Zuletzt besuchte Williams übrigens im Jahr 2017 Taiwan, anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von TSMC.

