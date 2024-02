Wir haben uns in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Erfahrungsberichte angeschaut, in denen das iPhone bewiesen hat, wie standhaft es gegen Wasser ist. Wenn das Smartphone einen unfreiwilligen Tauchgang absolviert hat, wird oft das Hausmittel „Reis“ empfohlen, um die teure Technik wieder zu trocknen. Dass diese Methode jedoch kein guter Rat ist, bestätigt nun auch Apple.

Flüssigkeitswarnung beim iPhone

Apple bezieht sich in einem neuen Support-Dokument in erster Linie auf die richtige Reaktion auf den Flüssigkeitsalarm eines iPhone. Wenn ihr ein Lightning- oder USB-C-Kabel oder Zubehör an das iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oder neuer anschließt, warnt euch dieses, falls sich im Anschluss Flüssigkeit befindet.

Wenn eine entsprechende Warnung angezeigt wird, hat das iPhone Flüssigkeit im Lightning- oder USB-C-Anschluss bzw. auf dem Kabel oder dem Zubehörprodukt festgestellt. Zum Schutz der Geräte kann über diese Verbindung weder das iPhone geladen noch Zubehör genutzt werden, bis der Anschluss, die Kabelenden und das Zubehör trocken sind.

In dem Support-Dokument, rät Apple ausdrücklich davon ab, das iPhone in einen Sack Reis zu legen, um das Gerät zu trocknen. In dem Dokument heißt es:

Lege das iPhone nicht in einen Sack Reis, da es durch kleine Reiskörnchen beschädigt werden könnte.

Bei der Gelegenheit nennt Apple noch weitere Methoden, die dem iPhone eher schaden als helfen können.

Trockne das iPhone nicht mithilfe einer externen Wärmequelle oder eines Luftstrahls.

Führe keine Fremdkörper wie Wattestäbchen, Küchenpapier o. ä. in den Connector ein.

Stattdessen, so Apple, ist Geduld der Schlüssel:

Trenne das Kabel von deinem iPhone und das andere Ende des Kabels vom Netzteil oder Zubehör.

Schließe das Kabel erst wieder an, wenn das iPhone und das Kabel vollständig trocken sind.

Trockne dein iPhone:

Trockne dein iPhone: Um Flüssigkeit aus dem iPhone zu entfernen, klopfe es mit nach unten zeigendem Connector sanft auf deine Hand. Lege das iPhone in einen trockenen Bereich mit etwas Luftstrom.

Versuche nach mindestens 30 Minuten, die Batterie mit einem Lightning- oder USB-C-Kabel aufzuladen, oder schließe Zubehör an.

Wird die Warnmeldung erneut angezeigt, befindet sich nach wie vor Flüssigkeit im Anschluss oder unterhalb der Pole des Kabels. Lege das iPhone für bis zu einen Tag in einen trockenen Bereich mit etwas Luftstrom. Währenddessen kannst du von Zeit zu Zeit versuchen, das iPhone zu laden oder Zubehör anzuschließen. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis keine Nässe mehr vorhanden ist.

Wenn dein Smartphone trocken ist, sich aber immer noch nicht aufladen lässt, trenne das Kabel vom Netzteil, trenne das Netzteil von der Wandsteckdose (wenn möglich), und schließe beide dann wieder an.

Wie wasserdicht ist das iPhone?

Erfreulicherweise hat sich die Wasserdichtigkeit der iPhones in den letzten Jahren immer weiter verbessert, sodass ein unfreiwilliger Kontakt mit Wasser oft kein größeres Problem bedeutet.

iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR und das iPhone SE 2 verfügen über die IP-Schutzklasse 67 und bieten damit einen Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefem Wasser). iPhones seit dem iPhone XS und XS Max sind IP68 zertifiziert und sind somit gegen Untertauchen für bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern geschützt. Ab einem iPhone 12 kann das Smartphone sogar für 30 Minuten in sechs Meter unter Wasser unbeschadet tauchen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Wasserdichtigkeit durch Verschleiß abnehmen kann. Außerdem deckt die Garantie von Apple normalerweise keine Wasserschäden ab. Daher ist es ratsam, Vorsicht walten zu lassen und das iPhone nicht absichtlich Wasser auszusetzen.

