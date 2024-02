Am gestrigen Abend hat Apple die iOS 17.4 Beta 4 veröffentlicht. Während Apple mit dem kommenden X.4 Update allerhand Anpassungen vornimmt, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen, werden auch weitere Neuerungen implementiert. In den letzten Wochen haben wir euch bereits über verschiedene Neuerungen informiert, die in iOS 17.4 einfließen. Die Beta 4 bringt nun eine weitere Neuerungen mit sich. So informiert Apple detaillierter über den Batteriezustand der iPhone 15 Modelle. Gleichzeitig wird bekannt, dass die iPhone 15 eine längere Lebensdauer bieten als ursprünglich angenommen wurde.

iOS 17.4 informiert über Batteriezustand der iPhone 15 Modelle

Mit dem kommenden Update auf iOS 17.4 führt Apple eine Neuerung für die iPhone 15 Modelle ein. So könnt ihr den Batteriezustand, die maximale Kapazität, die Anzahl der Zyklen, das Produktionsdatum sowie den Ersteinsatz abrufen. Die Infos findet ihr unter Einstellungen -> Batterie -> Batteriezustand. (Bis dato konntet ihr zumindest Produktionsdatum, Ersteinsatz und Anzahl der Zyklen unter Einstellungen -> Allgemein -> Info einsehen).

Darüberhinaus hat Apple festgestellt, dass die iPhone 15 Modelle eine längere Lebensdauer als ursprünglich angenommen, bieten.

Die Akkus der iPhone 14 Modellen und früheren Modellen sind so konzipiert, dass sie unter idealen Bedingungen nach 500 vollständigen Ladezyklen 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Nun hat Apple die Akkus der iPhone 15 Modelle erneut getestet und kann bestätigen, dass sie unter idealen Bedingungen nach 1.000 vollständigen Ladezyklen 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Apple gibt gleichzeitig zu verstehen, dass bei allen Modellen der genaue Kapazitätsprozentsatz davon abhängt, wie die Geräte tatsächlich genutzt und geladen werden.

Zwei Tipps hält der Hersteller auch noch parat, wie ihr die Akku-Kapazität positiv beeinflussen könnt.

Das iPhone ist so konzipiert, dass es in einem breiten Umgebungstemperaturbereich gut funktioniert, wobei 16 bis 22 Grad ideal sind.

Vermeiden es, das iPhone über einen längeren Zeitraum in heißen Umgebungen mit mehr als 35 Grad aufzuladen oder dort liegen zu lassen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung.

Weiter betont Apple, dass ältere iPhone-Modelle weiterhin nach 500 vollständigen Ladezyklen 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Allerdings untersucht Apple auch hier weiterhin den Batteriezustand.

