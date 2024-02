Im Laufe des gestrigen hat Apple die vierte Beta zu iOS 17.4, iPadOS 17.4 und Co. veröffentlicht. Während sich das kommende X.4 Update in erster Linie darum kümmert, dass Apple dem Gesetz über digitale Märkte entspricht, werden auch weitere Features implementiert. Auf die neue Anzeige des Batteriezustandes des iPhone 15 haben wir euch bereits informiert, nun geht es mit einer CarPlay-Neuerung weiter.

iOS 17.4 Beta 4 mit neuer CarPlay-Funktion

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 17.4 veröffentlichen wird. Spätestens am 07. März 2024, wenn das Gesetz über digitale Märkte in der EU in Kraft tritt, wird Apple das kommende X.4 Update freigegeben. Mit der Beta 4 dürften nun die letzten Neuerungen integriert worden sein. Wir können uns gut vorstellen, dass in der kommenden Woche der Release Candidate erscheint und Anfang März die finale Version.

Zurück zu CarPlay. Apple schreibt

In iOS 17.4 bietet Apple Maps mit unterstützten CarPlay-Fahrzeugen ein neues Kombiinstrument-Erlebnis mit Informationen zu bevorstehenden Manövern. Benutzer können den gewünschten Anzeigetyp zwischen dem Hauptbildschirm und dem Kombiinstrument-Bildschirm wechseln, indem sie auf die Schaltfläche „Kartenkonfiguration“ oben rechts im Karten-Hauptbildschirm tippen.

Ehrlicherweise ist es mit dieser Beschreibung schwer zu greifen, was sich genau hinter dieser Neuerung versteckt. In den kommenden Tagen und je stärker die Beta 4 verbreitet ist, werden sicherlich noch weitere Details bekannt werden.

