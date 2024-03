Wie Apple bekannt gegeben hat, wird iOS 17.4 entgegen früheren Plänen die Unterstützung für Homescreen Web-Apps in der Europäischen Union nicht abschaffen. Diese Entscheidung kommt, nachdem das Unternehmen zunächst erklärt hatte, dass diese Unterstützung aufgrund der Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) eingestellt wurde. Die Kehrtwende folgt auf Kritik und Bedenken von Entwicklern und Organisationen, die die Bedeutung dieser Apps hervorgehoben hatten.

Ursprünglich war die Entscheidung von Apple auf die Notwendigkeit zurückzuführen, den DMA einzuhalten, der die Unterstützung alternativer Browser-Engines auf dem iPhone vorschreibt. Diese Anforderung führte dazu, dass Apple die Abschaffung der Homescreen Web-Apps, auch bekannt als Progressive Web-Apps (PWAs), aufgrund der komplexen Sicherheits- und Datenschutzbedenken und der Notwendigkeit einer neuen Integrationsarchitektur in Betracht zog. Dieser Schritt stieß jedoch auf erheblichen Widerstand, unter anderem von der Open Web Advocacy Organisation, die argumentierte, dass die Entfernung von PWAs die Rentabilität von Web-Apps beeinträchtigen würde. Es gab auch Berichte über mögliche EU-Untersuchungen zu dieser Entscheidung.

Apple erklärte, dass die Beibehaltung der bestehenden Funktion für Web-Apps auf dem Homescreen in der EU sicherstellen würde, dass diese Apps auf WebKit und dessen Sicherheitsarchitektur aufbauen und mit dem Sicherheits- und Datenschutzmodell von iOS für native Apps übereinstimmen. Dieser Ansatz bewahrt den Status quo, bei dem alle Web-Apps auf dem Homescreen von WebKit unterstützt werden, unabhängig von der Methode, mit der sie hinzugefügt werden.

Apple erklärt auf seiner Entwickler-Webseite:

„Zuvor kündigte Apple Pläne an, die Funktion für Web-Apps auf dem Homescreen in der EU zu entfernen, als Teil unserer Bemühungen, den DMA einzuhalten. Die Notwendigkeit, diese Funktion zu entfernen, ergab sich aus den komplexen Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Web-Apps zur Unterstützung alternativer Browser-Engines, die den Aufbau einer neuen Integrationsarchitektur erfordern würden, die derzeit in iOS nicht existiert.

Wir haben Anfragen erhalten, ob wir weiterhin Unterstützung für Homescreen Web-Apps in iOS anbieten können, daher werden wir die bestehende Funktion für Homescreen Web-Apps in der EU weiterhin anbieten. Diese Unterstützung bedeutet, dass Homescreen Web-Apps weiterhin direkt auf WebKit und dessen Sicherheitsarchitektur aufbauen und mit dem Sicherheits- und Datenschutzmodell für native Apps auf iOS übereinstimmen.

Entwickler und Nutzer, die von der Entfernung der Homescreen Web-Apps in der Beta-Version von iOS in der EU betroffen waren, können mit der Verfügbarkeit von iOS 17.4 Anfang März die Rückkehr der bestehenden Funktionalität für Homescreen Web-Apps erwarten.“