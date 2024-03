Mit den iPhone 14 Modellen führte Apple eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit ein, die es ermöglicht, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Empfang vorhanden sind. Die Satellitenfunktion hat bereits bei verschiedenen Vorfällen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschen gespielt. Nun konnte sich eine Familie glücklich schätzen, dass sie ein iPhone mit „Notruf SOS über Satellit“ in einer Notlage dabei hatte, was zu einer erfolgreichen Rettungsaktion führte.

Rettungsaktion mithilfe der Notfall-SOS-Satellitenfunktion

Am 19. März 2024 erhielt das Clackamas County Sheriff’s Office über die Notfall-SOS-Satellitenfunktion einen Notruf von einer Familie, die sich bei einer Wanderung im Mt. Hood National Forest in einer prekären Situation befanden.

Nachdem sie fast 8 Meilen (ca. 13 km) gewandert waren und einen Höhenunterschied von mehr als 3.500 Fuß (ca. 1,07 km) überwunden hatten, saßen sie aufgrund von rauen Wetterbedingungen und des schwierigen Geländes fest. Ein Mitglied der Gruppe benutzte ein iPhone, um einen Notruf über Satellit zu senden und ihren Standort an die Rettungsleitstelle weiterzugeben. Dadurch wurde die Rettungsaktion unter der Leitung des Clackamas County Sheriff’s Office eingeleitet.

Aufgrund der schwierigen Bedingungen kamen die Such- und Rettungsteams nur schwer voran, sodass die Rettungsaktion 24 Stunden dauerte. Die Helfer stießen auf mehrere Hindernisse, unter anderem konnte ein Hubschrauber aufgrund der Wetterbedingungen nicht landen. Die Familie, bestehend aus vier Erwachsenen und zwei Jugendlichen, wurde unterkühlt, nass und dehydriert aufgefunden, ist jedoch ansonsten gesund und sicher zur Such- und Rettungsleitstelle zurückgebracht worden.

„Notruf SOS via Satellit“ ist ein Erfolg

Die Notfall-SOS-Satellitenfunktion hat sich darüber hinaus bereits in vielen anderen und verschiedensten Situationen beweisen können. Bei einem Notfall sind drei Studenten der Brigham Young University dank der neuen Notruffunktion aus einer brenzligen Situation entkommen. In einem weiteren Fall haben zwei Frauen in Kanada die Funktion genutzt, um den Rettungsdienst zu kontaktieren, als sie auf einer nicht geräumten Straße feststeckten. Im Mai letzten Jahres konnte ebenfalls eine Gruppe Wanderer über die SOS-Satellitenfunktion Hilfe rufen, als sie sich im anspruchsvollen „Last Chance“-Gebiet des Santa Paula Canyon verirrt hatten.

Die Funktion ermöglicht zwar das Senden von kurzen Notfall-Textnachrichten, jedoch keine Anrufe. Beim Verbinden mit dem Satelliten-Netzwerk stellt das iPhone wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und übermittelt diese Informationen an die Rettungskräfte. Apple hat einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, um die Textnachrichten dreimal kleiner zu machen und die Kommunikation auch in Extremsituationen zu gewährleisten.

Wenn sich der Nutzer in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Nachricht direkt gesendet. Andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit speziell geschultem Personal von Apple weitergeleitet, das einen Notruf für den Nutzer absetzen kann. Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch ohne Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung teilen, was zusätzliche Sicherheit in abgelegenen Gebieten bietet.

