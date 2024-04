Spannende Zahlen, die uns erreichen. Nachdem Apple über viele Jahre hinweg seine iPhones ausschließlich in China produzieren ließ, ist man dazu übergegangen, sich breiter aufzustellen. Indien ist dabei ein Land von besonderem Interesse. Jedes siebte iPhone trägt mittlerweile die Bezeichnung „gefertigt in Indien“.

Apple lässt 14 Prozent aller iPhones in Indien produzieren

Apple produziert mittlerweile 14 Prozent aller iPhones in Indien, was auf die zunehmenden Anstrengungen des Unternehmens hindeutet, deutlich unabhängiger von China zu werden.

Spätestens die COVID-19 Gesundheitskrise hat gezeigt, dass eine zu große Abhängigkeit von einem bestimmten Land gefährlich werden kann. So hat Apple in den letzten Jahren stärker daran gearbeitet, sich über China hinaus zu diversifizieren.

Apple hat im vergangenen Geschäftsjahr iPhone-Modelle im Wert von 14 Milliarden Dollar in Indien produzieren lassen, so Bloomberg. Dies entspricht in etwa jedem siebten iPhone und einer Verdopplung zum Geschäftsjahr davor. Apple lässt unter anderem das iPhone 12 bis hin zum iPhone 15 (mit Ausnahme der Pro und Pro Max Modelle) in Indien produzieren.

Die Diversifizierung ist das eine, auf der anderen Seite hat der indische Premierminister Narendra Modi mit der Förderung seiner „Made in India“-Initiative begonnen. Diese schreibt vor, dass 30 Prozent der von ausländischen Unternehmen verkauften Produkte im Land hergestellt werden müssen. Nach Angaben der indischen Regierung hat das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe 150.000 direkte Arbeitsplätze bei Apples Zulieferern geschaffen. Die finanziellen Reize, die Indien Unternehmen, wie z.B. Apple, geboten hat, wirken sich nun positiv auf die indische Wirtschaft aus.

Für 67 Prozent der in Indien produzierten iPhones zeichnet Foxconn verantwortlich, Pegatron trägt 17 Prozent bei und die restlichen Geräte werden von Wistron gefertigt.

Im vergangenen Jahr eröffnete Apple in Indien, genauer gesagt in Mumbai und Neu-Delhi, seine ersten beiden Stores in dem Land.

