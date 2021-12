Apple hatte ein arbeitsreiches Jahr 2021 mit der Ankündigung des iPhone 13, neuen Apple Silicon betriebenen Macs und vielem mehr. Mit Blick auf 2022 gibt es immer noch eine Menge vom Unternehmen zu erwarten. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters „Power On“ schlüsselt Mark Gurman von Bloomberg alles auf, was er von Apple im nächsten Jahr erwartet.

Apple im Jahr 2022

In der aktuellen Ausgabe des Newsletters bestätigt Gurman vieles von dem, was bisher in der Gerüchteküche für 2022 köchelt. Insbesondere sagt er, dass Apple ein neues iPad Pro Design mit Unterstützung für kabelloses Laden plant, sowie Updates für das iPad Air und das Einsteiger-iPad.

Gurman sagt auch, dass Apple ein neu gestaltetes MacBook Air für 2022 in Arbeit hat, neben einem „überarbeiteten High-End-iMac mit Apple Silicon“. Für das nächste Jahr sind außerdem ein neues MacBook Pro der Einstiegsklasse, ein neuer Mac Pro und ein neuer Mac mini in Arbeit.

Für die Apple Watch erwartet Gurman drei neue Modelle, darunter eine aktualisierte Apple Watch SE, ein aktualisiertes Standardmodell und eine „robuste Version, die sich an Extremsportler richtet.“

Hier ist die vollständige Aufschlüsselung dessen, was laut Gurman im Jahr 2022 von Apple zu erwarten ist: