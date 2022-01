Ein neues Gerücht besagt, dass Apple auf ein „iPhone SE 3“ im Jahr 2022 ein „iPhone SE+ 5G“ folgen lassen wird. Das große Upgrade könnte möglicherweise bereits 2023 auf den Markt kommen. Das berichtet zumindest Ross Young. Der renommierte Berater für die Display-Industrie hatte in der Vergangenheit bereits des Öfteren ins Schwarze getroffen, wenn es um zukünftige Apple-Produkte geht.

Nach Gerüchten über ein „dezentes“ iPhone SE Upgrade im Jahr 2022 und ein grundlegend neues Design im Jahr 2024, besagt ein neues Gerücht, dass die Designänderung früher als erwartet kommen wird. So soll das überarbeitete „iPhone SE+ 5G“ mit einem neuen Design und einem 5,7 Zoll Display bereits im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Die Information stammt von dem Display-Analysten Ross Young.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7″ LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7″ or a 6.1″ display. It is now looking like it will be 5.7″. May be launched in 2023 rather than 2024.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022