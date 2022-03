Obwohl man es leicht übersehen konnte, kündigte Apple während des „Peek Performance“-Events Updates für iMovie an, die im nächsten Monat veröffentlicht werden. Mit dem nächsten Update der praktischen Videobearbeitungs-App kommen zwei neue Funktionen, darunter Magic Movie und Storyboards.

Mit Magic Movie könnt ihr direkt fertig geschnittene Videos mit Titeln, Übergängen, einem eigenen Look und sogar Musik erstellen. Hierfür sind nur ein paar Fingertipps notwendig. Apple erklärt auf seiner Webseite, wie Magic Movie funktioniert:

Storyboards bietet Videovorlagen, die neue Benutzer durch den Bearbeitungsprozess führen. Es stehen 20 verschiedene Storyboards zur Auswahl, die auf beliebten Genres wie Kochen und Produktbewertungen basieren. Jedes Storyboard enthält eine Liste mit Beispielen für die Aufnahme von Filmmaterial, die Organisation von Clips und das Erlernen verschiedener Story-Strukturen. Apple schreibt:

„Lerne Video-Storytelling oder verbessere deine Fähigkeiten mit neuen Storyboards. Die vorgefertigten Videovorlagen führen dich durch den Prozess des Filmemachens. Wähle aus 20 Storyboards, die auf beliebten Genres wie Kochen, Produktrezensionen oder wissenschaftliche Experimente basieren. Jedes Storyboard enthält eine Aufnahmenliste mit Beispielen, die dich durch das Aufnehmen von Material, Organisieren von Clips und Lernen der verschiedenen Erzähl­strukturen führen. Du kannst dein Storyboard Video ganz einfach in deiner Fotos Mediathek sichern, um es in den sozialen Medien zu teilen. Oder du schickst es direkt via Nach­richten oder Mail an Freund:innen.“