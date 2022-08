Seit knapp einem Jahr gibt es Gerüchte zu einem Sonos Sub Mini. Dabei handelt es sich nicht etwas um irgendwelche wilden Gerüchte, die aus der Luft gegriffen sind, vielmehr tauchte der Sub Mini zunächst in der Sonos App und anschließend in der FCC-Datenbank auf. Wie das Gerät aussehen soll, seht ihr hier. Nun gibt es konkrete Hinweise darauf, dass Sonos die Ankündigung des Sub Mini verschoben hat.

Sonos verschiebt anscheinend die Ankündigung des neuen „Sub Mini“

Dieser Tage geben zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt, so auch Sonos. Sonos CEO Patrick Spence gab in diesem Zusammenhang an, dass sein Unternehmen bestrebt sei, jedes Jahr zwei neue Produkte auf den Markt zu bringen.

Nichtsdestotrotz gibt es dieses Mal eine leichte Verschiebung. So bestätigte Sonos-Sprecherin Erin Pategas gegenüber The Verge, dass man einen Produktstart vom fiskalischen Q4/2022 auf das fiskalische Q1/2023 verschoben hat. Dabei handelt es sich um die Monate Oktober, November und Dezember.

An dieser Stelle kann natürlich nur darüber spekuliert werden, welches Produkt zum Jahresende angekündigt wird. Für uns liegt zumindest der neue Sonos Sub Mini auf der Hand. Dieser ist sicherlich eine optimale Ergänzung zu Sonos Ray oder Sonos Beam.