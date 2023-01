Ab sofort steht der Release Candidate zu iOS 16.3 und iPadOS 16.3 als Download bereit. Damit geht die Beta-Phase in die finale Runde und das kommende X.3 Update kann zum letzten Mal ausführlich getestet werden.

Apple veröffentlicht Release Candidate zu iOS 16.3 & iPadOS 16.3

Im vergangenen Jahr eröffnete Apple die Beta-Phase zu iOS 16.3 und iPadOS 16.3. Anfang Januar ging es in die Beta 2 und ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich den Release Candidate von den Apple Servern herunterzuladen. Am Einfachsten erfolgt dies am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Natürlich ist hierfür das passende Beta-Profil zwingend notwendig.

Mit iOS 16.1 und iOS 16.2 sowie iPadOS 16.1 und iPadOS 16.1 hatte Apple bereit größere Updates für die aktuellen Systeme bereitgestellt. Dies setzt sich mit den kommenden X.3 Updates fort. Apple kümmert sich nicht nur um Bugfixes und Leistungsverbesserungen, es sind auch neue Funktionen an Bord. So unterstützt iOS 16.3 physikalische Sicherheitsschlüssel, um eure Apple ID noch sicherer zu machen. Zudem hat Apple eine kurze Anleitung zur Musikübergabe vom iPhone zum HomePod implementiert. Auch bei Notruf SOS gibt es eine kleine Anpassung und zudem wird erwartet, dass das Upgrade der HomeKit-Architektur mit iOS 16.3 und iPadOS 16.3 wieder zurückkehrt.

Sollte sich kein gröberer Fehler im Release Candidate zeigen, so wird diese in Kürze zur finalen Version deklariert. Apple hat bestätigt, dass iOS 16.3 in der kommenden Woche freigegeben werden. Wir rechnen am kommenden Montag damit.

Update 19:07 Uhr: Auch die Release Candidates zu tvOS 16.3, watchOS 9.3 und macOS 13.2 stehen bereit. In den Release Notes zu iOS 16.3 heißt es

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen: