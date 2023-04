Apples Vorstellung von watchOS 10 auf der WWDC in diesem Sommer könnte ein umfangreiches Update des Betriebssystems enthüllen. So berichtete Bloomberg bereits, dass die nächste große Version von watchOS signifikante Änderungen aufweisen wird, einschließlich einer umfangreichen Aktualisierung der Benutzeroberfläche. Nun hat der Designer Parker Ortolani einige Konzept-Ideen für watchOS 10 veröffentlicht, die unter anderem einen neuen Apple Watch Home Screen mit Widgets, Live-Aktivitäten und mehr zeigen.

Das Design von watchOS hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Die letzten Versionen haben iterative Verbesserungen von Funktionen wie Aktivitätsnachverfolgung und eine Handvoll neuer Zifferblätter eingeführt. Einen Neuanstrich, wie es andere Betriebssysteme von Apple erfahren haben, gab es für die Apple Watch nicht.

Das soll sich laut der aktuellen Gerüchtelage dieses Jahr ändern. So wird vermutet, dass Apple einige Neuerungen für watchOS auf der WWDC 2023 präsentieren wird. Jetzt hat Parker Ortolani mit einem watchOS 10 Konzept visualisiert, was uns Apple im Juni zeigen könnte. Zunächst widmet sich der Designer mit einer kurzen Animation und einigen Bildern dem überarbeiteten Startbildschirm:

Here’s a more detailed look at how it could work… and with deemphasized apps the side button could be programmed again to work as a quick launcher for contacts but reimagined to better suit the digital crown… pic.twitter.com/Ipp3mnK5q3

