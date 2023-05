Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass uns nur noch fünf Tage vom Beginn der Apple Worldwide Developers Conference trennen. Am kommenden Montag (05. Juni 2023) wird Apple seine Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen. Im Vorfeld hat Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg seine grundsätzlichen Erwartungen zum Besten gegeben. Unter anderem erwartet er mehrere neue Macs zur WWDC 2023.

In den letzten Tagen wurde bereits intensiv über Neuheiten zur WWDC spekuliert. In einem kurzen knappen Tweet hat Mark Gurman seine Erwartungen an die Keynote noch einmal zusammengefasst.

Er schreibt

Blicken wir zunächst auf die Software. Apple wird einen ersten Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und Co. geben. Dies stellt keine echte Überraschung dar und wurde seitens Apple bereits bestätigt. Was sich genau dahinter verbergen wird, erfahren wir kommende Woche. Auch die Ankündigung des Apple Headsets inkl realityOS scheint gesetzt.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.

— Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023