Anfang letzter Woche wurde Apples „Vision Pro“ Headset vorgestellt. Apple muss sich womöglich noch einmal Gedanken über die Namenswahl seines neuen Mixed-Reality-Headsets in China machen. Grund ist ein Konflikt mit Huawei, dem derzeitigen Inhaber der Marke „Vision Pro“ in dem Land. Diese Hürde könnte Apple dazu zwingen, mit Huawei über die Rechte zur Verwendung des Namens zu verhandeln oder sich für die Markteinführung in China einen völlig neuen Namen auszudenken.

Huawei besitzt die Marke „Vision Pro“ in China

Das Problem mit der Marke „Vision Pro“ wurde zunächst von MyDrivers entdeckt. Huawei erhielt die Marke am 16. Mai 2019. Sie verleiht dem Unternehmen die exklusiven Rechte zur Verwendung des Namens in China. Die Gültigkeit dieses Rechts erstreckt sich vom 28. November 2021 bis zum 27. November 2031.

Huawei hat derzeit mehrere Produkte unter dem Namen „Vision“ auf dem chinesischen Markt. Dazu gehören Smart-TVs und Smart-Brillen. Wenn Apple sein Headset unter dem Namen „Vision Pro“ in China auf den Markt bringen möchte, muss das Unternehmen wahrscheinlich eine Vereinbarung mit Huawei treffen. Diese Vereinbarung könnte einen finanziellen Ausgleich für die Freigabe der Marke beinhalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit Markenproblemen in China zu kämpfen hat. Beispielsweise musste der Tech-Riese im Jahr 2012 60 Millionen Dollar an Proview Technology zahlen. Diese Zahlung erfolgte für die Rechte an dem Namen „iPad“ in China. Hier gingen jedoch monatelange Verhandlungen zwischen beiden Unternehmen voraus.

Der Streit um den „Vision Pro“-Namen in China wird keinen Einfluss auf die geplante Einführung in den USA haben, die für Anfang nächsten Jahres geplant ist. Das Unternehmen hat außerdem die Absicht geäußert, die Verfügbarkeit im Laufe des Jahres auf „weitere Länder“ auszuweiten.