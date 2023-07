Die Deutsche Telekom hat es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig über den Mobilfunkausbau zu informieren. Schließlich gehört Klappern zum Handwerk und so informiert das Bonner Unternehmen am heutigen Tag über den Stand der Dinge.

Telekom baut Mobilfunk an 647 Standorten aus

Es gibt ein paar frische Zahlen zum Ausbau des Mobilfunknetzes der Deutschen Telekom. Die Telekom hat in den letzten fünf Wochen an an bundesweit 647 Standorten ihr Mobilfunkangebot ausgebaut. Dabei wurden 193 Standorte neu gebaut und funken jetzt – je nach individuellem Versorgungsziel – mit LTE und 5G-Frequenzen. Darüberhinaus wurde die Mobilfunk-Kapazität an 454 bereits im Betrieb befindlichen Standorten erhöht, um das LTE- und 5G-Netz der Telekom noch leistungsstärker zu machen. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt über 9.200 5G-Antennen in rund 740 Städten und Gemeinden.

„Wir erhöhen beim Mobilfunk-Ausbau weiter das Tempo“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Über 95 Prozent der Bevölkerung können bereits 5G von der Telekom nutzen, bis 2025 werden wir 99 Prozent der Bevölkerung erreichen. Wir versorgen Deutschland mit einem flächendeckenden und zukunftsfähigen Netz, um Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen.“

Alles in allem ist 5G-Empfang im Netz der Telekom mittlerweile fast die Regel. Bereits heute können rund 95 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt bei 99 Prozent.