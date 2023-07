Berichten zufolge testet Apple größere iMac Modelle, darunter eine 32 Zoll Variante. Insidern zufolge befinden sich diese Entwicklungen jedoch noch in einem frühen Stadium und Verbraucher sollten nicht vor Ende 2024 mit den ersten größeren iMacs rechnen.

Gerüchte über iMac Upgrades

Laut Bloombergs Mark Gurman arbeitet Apple derzeit an der Entwicklung größerer iMacs. Er erwartet zunächst ein 32 Zoll Modell, gefolgt von einem 42 Zoll iMac. Laut Gurman werden die größeren iMac Modelle dem Designstil der 24 Zoll Version folgen. Die Vorhersagen deuten jedoch zudem auf dünne Ränder und einen neuartigen Display-Standfuß hin.

Während sich Apple-Fans schon länger auf ein größeren iMac freuen, rät Gurman zu Geduld. Seine Prognose besagt, dass der 32 Zoll iMac nicht vor Ende 2024 auf den Markt kommen wird. Ein solches Gerät ist für Kreativprofis, die einen größeren Bildschirm benötigen, eine attraktive Perspektive. Er würde eine größere Plattform für detaillierte Arbeiten in Bereichen wie Kunst, Bildbearbeitung, Video- oder Musikproduktion bieten. Trotz dieser Attraktivität müssen diejenigen, die sich einen noch größeren Bildschirm wünschen, wie z. B. ein 42 Zoll Modell, laut der Gerüchteküche möglicherweise bis 2027 gedulden.

Gurman stellt auch Änderungen im Zeitplan für die Ankunft des gemutmaßten M3 iMac in Aussicht. Seine ursprüngliche Vorhersage einer Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hat sich verschoben, so dass jetzt eine Veröffentlichung Anfang 2024 wahrscheinlicher geworden ist.