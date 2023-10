Spotify beharrt weiterhin darauf, dass Apple Konsequenzen für die Rolle eines „Internet-Gatekeeper“ ziehen sollte. Diesmal äußerte Spotify-CEO Daniel Ek seine Frustration in einem Interview mit der Financial Times und forderte die britische Regierung auf, „Führungsstärke zu zeigen“ und gegen Apple sowie andere Unternehmen vorzugehen.

Mietfrei im Einkaufszentrum

In seinen Kommentaren beschuldigte Ek Apple und Google, „im Wesentlichen“ zu kontrollieren, wie „vier Milliarden Verbraucher auf der ganzen Welt auf das Internet zugreifen“. Eks Äußerungen fallen in eine Zeit, in der er sich in Großbritannien aufhält, um für das Gesetz über digitale Dienste und Märkte zu werben. Wie die Financial Times erklärt, würde dieses Gesetz „den Wettbewerb auf den digitalen Märkten regulieren“.

Ek sagt, dass das Vereinigte Königreich das Potenzial habe, „jetzt flink zu sein und eine Führungsrolle zu übernehmen“, um gegen Apple und Google vorzugehen. In einer Welt nach dem Brexit habe das Land die Möglichkeit, in dieser Hinsicht „seine eigene Agenda zu setzen“, so Spotifys CEO.

„Stellen Sie sich vor, dies wäre ein Einkaufszentrum, in dem sich buchstäblich die Hälfte der britischen Bevölkerung aufhält“, sagte er und fügte hinzu, dass Unternehmen, die direkt mit Apple konkurrieren, gezwungen seien, Provisionen für In-App-Verkäufe zu zahlen. „Das ist der Punkt, an dem es wettbewerbswidrig wird“, so Ek.

Ob die Einkaufszentrum-Analogie Ek tatsächlich bei seiner Argumentation zugutekommt, sei dahingestellt – denn im realen Leben muss jedes Geschäft im Einkaufszentrum Miete an den Eigentümer des Einkaufszentrums zahlen. Im Gegenzug profitieren die Geschäfte von der Infrastruktur und einem robusten Kundenstamm.

Aber es ist nicht neu, dass Spotify die App Store-Politik von Apple weltweit heftig kritisiert und dabei behauptet, das Unternehmen habe einen unfairen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Die Beschwerden konzentrierten sich bisher in erster Linie auf Apple Music, aber die heutigen Kommentare von Ek zeigen, dass er sich auch auf das breitere Ökosystem des App Store konzentriert.