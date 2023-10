Über das Wochenende tauchte das Gerücht auf, dass Apple am morgigen Dienstag neue iPad-Modelle ankündigen wird. Der für gewöhnlich gut unterrichtete Mark Gurman, rechnet hingegen nicht mit der Vorstellung neuer iPads im Oktober. Könnte stattdessen Apple Pencil 3 angekündigt werden?

Apple Pencil 3 soll in Kürze vorgestellt werden

Unsere japanischen Kollegen von Macotakara haben sich zu den aktuellen iPad-Gerüchten zu Wort gemeldet. Über das Wochenende wurde kolportiert, dass Apple an diesem Dienstag eine neue Generation des iPad, iPad mini und iPad Air vorstellen wird.

Macotakara rechnet nicht damit, dass Apple im Laufe dieser Woche neue iPads ankündigen wird. Stattdessen gehen die Kollegen davon aus, dass Apple den Apple Pencil 3 mit austauschbarer Magnetspitze präsentieren wird.

Im vergangenen Monat sprach Leaker „Majin Bu“ erstmals davon, dass Apple an einem neuen Apple Pencil mit austauschbaren Spitzen arbeitet. Diese könnten dann speziell aufs Zeichnen / Skizzieren, aufs technische Zeichnen und Malen ausgerichtet sein.

Der Apple Pencil 2 wurde im Oktober 2018 zusammen mit dem damaligen iPad Pro angekündigt. Der Stift bietet eine flache Seite, die magnetisch am Gerät haftet und so automatisches Laden und Koppeln ermöglicht. Darüberhinaus bietet Apple weiterhin den Apple Pencil (1. Generation) an. Dieser verfügt über einen Lightning-Anschluss und richtet sich an ältere iPad-Modelle.