Kündigt Apple am heutigen Tag das neue iPad (11. Generation) an? Diese Frage wird vermutlich erst offiziell im Laufe des Nachmittags beantwortet. Bis dato geht das Rätselraten weiter. Die Gerüchteküche ist sich uneins, so dass wir tatsächlich warten müssen, ob Apple heute im Laufe des Tages eine begleitende Pressemitteilung veröffentlicht, oder eben nicht.

Gerüchte zu neuem iPad 11

Die Gerüchteküche ist sich weiterhin uneins und in den letzten Tagen haben wir verschiedene widersprüchliche Informationen erhalten. Leaker Majin Bu behauptet nun, dass Apple heute ein neues iPad (11. Generation) ankündigen wird, welches das Design der 10. Generation übernimmt. Darüberhinaus soll das Zubehör „perfekt“ kompatibel sein.

In der vergangenen Woche behauptet der selbe Leaker, dass Apple an einem neuen Apple Pencil mit austauschbarer Spitze arbeitet.

Mark Gurman von Bloomberg behauptete am Sonntag, dass zwar neue iPads in der Entwicklung sind, mit dieser allerdings nicht im laufenden Monat zu rechnen wird. 9to5Mac und Supercharged haben hingegen Informationen erhalten, dass Apple an diesem Dienstag ein neues iPad, iPad mini und iPad Air ankündigt. Macotakara sprach hingegeben davon, das Apple keine neue iPads, sondern „nur“ den Apple Pencil 3 präsentieren wird.

Majin Bu spricht nur vom iPad (11. Generation) und nicht von einem neuen iPad Air oder iPad mini. Dazu soll sich neues Zubehör gesellen.

Unterm Strich ist schwer abzuschätzen, ob Apple heute neue iPads und neues Zubehör ankündigt, oder eben nicht.