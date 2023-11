Um weniger abhängig von China zu werden, hat Apple viel Geld in die Montage einiger seiner Produkte in Indien investiert. Obwohl es noch ein weiter Weg ist, geht aus einem heutigen Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo hervor, dass fast 14 % der im Jahr 2023 ausgelieferten iPhones aus der Fertigung in Indien stammen, was zeigt, dass Apple seinen Zielen näher kommt.

Indiens wachsende Rolle bei der iPhone-Produktion

Ming-Chi Kuo berichtete am Mittwoch auf Medium, dass 12 bis 14 % der weltweiten iPhone-Auslieferungen aus der Produktion in Indien stammen. Foxconn, ein wichtiger Partner von Apple, war für 80 % dieser Produktion verantwortlich.

In China soll hingegen die Produktion zurückgeschraubt werden. Der Analyst prognostiziert, dass der Produktionsumfang von Foxconn in Zhengzhou bis 2024 um etwa 35 bis 45 % sinken wird. Auch in Taiyuan wird mit einem Rückgang der Produktionskapazität um 75 bis 85 % gerechnet. Luxshare, ein weiteres Produktionsunternehmen, das Apple beliefert, hat ebenfalls einen Teil seiner Produktion nach Indien verlagert.

Jahrelang waren die Montagelinien von Apple fast ausschließlich in China angesiedelt. Die COVID-19-Pandemie hat jedoch die Risiken dieser Strategie aufgezeigt, denn die Produktionsausfälle sollen Apple rund eine Milliarde Dollar pro Woche gekostet haben. Darüber hinaus hatten die diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China erhebliche Auswirkungen auf die chinesischen Zulieferer von Apple.

In dem Bemühen, diese Risiken zu mindern, hat Apple seine Produktionsstandorte diversifiziert. Das Unternehmen hat in Montagewerke in Brasilien und Vietnam investiert, aber Indien zeichnet sich als potenzieller langfristiger Ersatz für China ab. Das zeigt auch das iPhone 15. Bisher kümmerte sich Indien verstärkt um die Produktion älterer iPhones bzw. startete die Fertigung aktueller Modelle sehr zeitversetzt. Das neue iPhone wurde jedoch nur wenige Wochen nach dem Produktionsstart in China in Indien gefertigt. Laut Kuo will Apple dies zu einem Standard machen.