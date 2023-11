Aktuell muss sich Google im Rahmen einer Kartellklage mit dem US-Justizministerium vor Gericht auseinandersetzen. Aus den jeweiligen Verhandlungen sind in den letzten Wochen bereits interessante Informationen bekannt geworden. Nun wird ein weiteres Detail der Geschäftsbeziehung zwischen Apple und Google publik. Demnach zahlt Google 36 Prozent der Werbeeinnahmen aus Safari-Suchanfragen an Apple.

Apple erhält 36 Prozent der Werbeeinnahmen aus Safari-Suchanfragen von Google

Durch das aktuelle Kartellverfahren gegen Google in den USA sind bereits verschiedene Geheimnisse ans Licht gekommen. So wurde unter anderem bekannt, wieviel Geld Google an Apple bezahlt, um im Safari-Browser die Standard-Suchmaschine zu sein.

Bloomberg verfolgt den Prozess und berichtet, dass bekannt wurde, dass Google 36 Prozent des Gesamtumsatzes, den das Unternehmen mit Suchanfragen im Safari-Browser auf dem iPhone , iPad und Mac erzielt, an Apple zahlt. Als die Zahlen im Gerichtszahl genannt wurden, zuckte Googles Hauptverteidiger John Schmidtlein „sichtlich zusammen“, das die Zahlen hätten vertraulich bleiben sollen.

Apple und Google haben selbst bis dato keine Einzelheiten ihrer Partnerschaft bestätigt und behaupteten, dass die öffentliche Weitergabe der Informationen „Googles Wettbewerbsposition untergraben würde“.

Google ist seit über 20 Jahren die Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten. Auch wen die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen mehrfach überarbeitet wurde, verdient Apple mit dem Deal Milliardenbeträge, während Google die Standard-Suchmaschine auf dem weltweit beliebtesten Smartphone und weiteren Apple Geräten ist.